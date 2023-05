Отраснал с фолклора, открил и джаза, Александър Михайлов слива жанровете в дебютен албум „Патърдия“

От дете Александър Михайлов живее в света на народната музика, а от известно време се вълнува и от джаза. „Много интересни два свята са.“ – казва той в студиото на Jazz FM в навечерието на премиерата на дебютния си албум „Патърдия“. Той от малък учи кавал в родната Варна при Николай Докторов в една от първите паралелки с фолклорна насоченост. В гимназията е отново в клас с профил народна музика. С този интерес следва и в АМТИИ в Пловдив, където открива света на джаза чрез Димитър Льолев и заради него започва да свири на саксофон, после посещава майсторските класове на Милчо Левиев. „Беше невероятен, много научихме всички.“ – казва за маестрото той.

Както в живота му, така и в неговата музика по естествен начин се събират народната музика и джазът. „Тъй като като фолклорен музикант имам тези изразни средства, импровизирам на базата на наученото през годините. Като започнах да изучавам езика на джаза, той започна да се преплита с познатите похвати от фолклора. Така се получи сливането между жанровете. Това си е музика – това звучене за мен е съвсем естествено.“

Композициите са убедителни в структурата и в представянето. През тях пътешества мелодия, разказваща история. Затова и при концертната премиера идния понеделник той ще ни въведе във всяка от пиесите от албума. „Има картини, които ми се иска хората да си представят, докато слушат музиката.“ Събитието е от 20 ч. при свободен вход в бар Singles.

Албумът е записан с приятели и спътници на Александър Михайлов през годините и в жанровете. С барабаниста Виктор Раданов са част от пънк, фънк, реге и ска ъндърграунд групата BGz, с басиста Георги Узунов имат друга група от ъндърграунд сцената – Acoustic Corporation, перкусиониста Георги Попов познава от Илко Градев (акордеон, синтезатор), с когото свири в „Таралеща“. В записите участва и още един барабанист – Деян Илиев.

Именно от участието в различни проекти идват идеите, които той реализира в „Патърдия“. „Реших да проявя смелостта да ги изкарам напред.“ Албума реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.