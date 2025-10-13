От носталгията и тъгата до завръщането към радостта: във втори албум – Nueva Timba, живеещият във Франция кубински композитор и пианист Харолд Лопес-Нуса актуализира традицията на тимбата

Във втори албум за лейбъла Blue Note – Nueva Timba – пианистът и композитор Харлолд Лопес-Нуса изследва съвременните измерения на кубинския стил тимба – бърза салса. По-рано той издаде Timba a la Americana с експериментални произведения, включващи и електроника, предимно синтезатори, в труден за определяне стил, условено наречен кубински денс-фънк. Това бе негов силен опит да актуализира тимбата.

В новия си албум той е преустановил експериментите, като поема по акустичен път в развитието на стила. Той ни повежда на музикално пътешествие, в което са вкоренени неговите лични и дълбоки житейски промени, свързани с преживяванията му на емигрант, носталгията, загубата на родител, изцелението и постепенното завръщане към радостта.

Харолд Лопес-Нуса е роден в Куба в семейство на музиканти. Баща му и брат му са барабанисти, чичо му е композитор, а майка му е била преподавател по пиано. Оказала върху него най-силно влияние, загубата ѝ го води към радикалното решение да емигрира във Франция, където дълго време е живяла баба му. Големият му пробив е спечелването на първо място на конкурса за джаз пианисти в Монтрьо през 2006 г. От тогава насетне кариерата му процъфтява.

В новия му албум ясно се чува колко е различен неговият поглед върху традиционната кубинска музика. Силната връзка с родното символизира и участието в записите на баща му Руй Адриан Лопес-Нуса, автор на две от произведенията в албума, а едно е написано от чичо му – Ернан Лопес-Нуса.

„Благословен съм да имам до себе си толкова много хора, които вярват в моята музика и влагат сърцата си в нея, като ми помагат да сбъдна мечтата си да отведа моето изкуство възможно най-далеч.“ – казва Харолд Лосе-Нуса. Музикантът е познат на българската аудитория и от срещата на живо с него на Plovdiv Jazz Fest като част от групата на бразилския джаз китарист Чико Пинейро.

Nueva Timba на Харолд Лопес-Нуса слушаме в предаването на Jazz FM за латино джаз Desafinado на 11 октомври от 11 ч. с повторение на 13 октомври от 21 ч.

Дата на издаване: 5 септември от Blue Note/Animato Music