„Обичай съдбата си“ призовава втори сингъл от „Сюитата на стоика“ на Бето Пачиело: сред всичките богатства в света неизбежно ще намерим своето

С поредица от сингли бразилският пианист Бето Пачиело разкрива детайли за предстоящия си албум The Stoic Suite – „Сюита на стоика“. Записите са осъществени в Ню Йорк с големите звезди Джон Патитучи, Ерик Харланд и Джон Елис. Роджерио Бокато и Анне Бокато са другите двама артисти в секстетния проект.

Концепцията на албума, последна част от трилогия, се заражда във времето на Ковид, когато Бето Пачиело се разделя с родителите си – първо с баща си, след това – с майка си. Съпругата му – невропсихолог, остава блокирана в САЩ. В продължение на една година той е сам у дома с пианото и се потапя в книгите на Сенека, Епиктет и Марк Аврелий. „Открих, че съм стоик в моето отношение към света. Тогава започнах да пиша тези пиеси. Стоиците много говорят за смъртта, за това колко е важно да живееш тук и сега, тъй като утрешния ден не е гарантиран.“ – обобщава Бето Пачиело.

Amor Fati („Обичай съдбата си“) е втори сингъл от албума The Stoic Suite. Пиесата идва от сърдечната болка, която дъщерята на музиканта изпитва при раздялата с любимия човек. Той бащински ѝ казва, че ще ѝ е трудно да го разбере сега, но трябва да възприема преживяното като жизнен опит. И илюстрира идеята с богата на цветове и усещания музика, показвайки колко много има в света около нас и в него неизбежно ще намерим своето.

Дата на издаване: 13 март 2026 г. от 11 Moons Records