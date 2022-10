Новата песен на певицата и барабанистка Невена Григорова е за спокойните моменти, когато оставаме насаме със себе си

Певицата и барабанистка Невена Григорова, добре позната на публиката от активното си участие в инициативата „Джаз за деца“, от суинг групата Wet Pebbles и от авторския си музикален проект „Алиса в страната на джаза“, преди дни представи новата си авторска песен „Когато“. Свежата боса нова не е първият опит на Невена да създава собствена музика. През 2020 г. нейната закачлива песен „Мусака“ се появи като първи сингъл от репертоара на Wet Pebbles.

Още със своето загадъчно заглавие „Когато“ отваря пространства пред слушателите да открият по нещо от себе си в историята, разказана от Невена Григорова. Тя споделя, че „Когато“ е създадена на един дъх и разкрива още: „Песента се роди преди известно време, в което, да кажем, че си имах моите моменти на самота, но на щастлива самота. Искам да подчертая, че тази песен не възпява самотна жена, която не харесва живота си и иска да се оплаче на целия свят. Не, в нея по-скоро има едно намигване, че е хубаво да останем и насаме със себе си. Тогава също може всичко да е много красиво и спокойно.“

„Когато“ е записана с някои от най-добрите български джаз инструменталисти, сред които Венцислав Благоев (флюгелхорн), Станислав Арабаджиев (пиано), Михаил Иванов – Мишо (контрабас) и Стю Иванов (барабани). „Тази песен получи своето „облекло“ благодарение на тези прекрасни музиканти, които поканих специално за записа.“ – казва Невена Григорова в интервю за Джаз ФМ радио. Тя е автор на текста и музиката, а в „Когато“ пее и свири на перкусии.

За създаването на песента важна роля има Станислав Арабаджиев, който е автор на аранжимента. За своето сътрудничество с него Невена разказва: „Той беше готов с аранжимента за няколко дни. Според мен много бързо влезе в настроението и преведе идеята ми на езика на боса новата. Както всеки преводач е много важен, когато пресъздава текст, така и Станислав е много важен, когато пресъздаде тази музика за публиката. Той има основна роля „Когато“ да звучи по този начин.“ А що се отнася до крайния резултат Невена го обобщава така: „Самото създаване е момент, но един умело уловен момент и споделен с останалите.“

„Когато“ на Невена Григорова

„Тази песен беше създадена в един момент, в който работех по проект на Национален фонд „Култура“. Той беше свързан с подкрепа на изпълнители, които имат идеи, но не знаят как да ги реализират. Проектът беше за това да се измислят аранжименти на тези изпълнители, така че те да прозвучат по-добре, по-красиво, да намерят най-подходящата форма за пред публиката. След това си казах защо да не подкрепя и себе си. Непрекъснато съм част от други проекти и групи и някак си се скривам. По някакъв начин реших, че е хубаво да започна да се изразявам малко повече и избрах Станислав Арабаджиев да направи аранжимент и за мен. Така спонтанно се роди още една песен, която мисля да представя по-нататък.“ – казва Невена Григорова, която споделя още: „Това е посоката за мен в момента. Усещам, че имам нужда от такъв тип изразяване.“ Цялото интервю на Таня Иванова с талантливата певица и барабанистка може да чуете чрез плейъра под основната снимка.