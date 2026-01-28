Нилс Ландгрен празнува 70 години с Love of My Life: „Любовта, която получаваш, след това предаваш. И откриваш, че тя се умножава, когато се връща при теб.“

„За мен най-важното в музиката винаги е било да не се затваряш. Винаги е по-добре да изследваме заедно, да се опитаме да правим нови неща.“ – казва Нилс Ландгрен и празнува 70 години с албума Love of My Life. Записан на живо със Симфоничния оркестър на Шведското радио, той обхваща всичките му превъплъщения в музиката – не само като изпълнител – тромбонист и вокалист, но и като автор, като ментор, като човек, който свързва и гради мостове. Албумът с аранжиментите на Винс Мендоса излиза на 13 февруари. В него са не само красивите и лирични творби на Ландгрен, но и претворявания на Кет Стивънс, Ленард Бърнстайн, Хърби Хенкок, Курт Вайл. „Той е толкова много Нилс Ландгрен – открит, топъл, изпълнен с човечност. Неговата любознателност и желанието му да свързва блестят във всяка нота. Албумът е крайъгълен камък и огледало – звукът на артист, който, посветил живота си на това с любов да създава музика, продължава да я споделя със света.“ – отбелязват от звукозаписната компания ACT.

„Когато бях млад, исках да стана поп звезда. Но такава, която свири на тромбон. И всички ми казваха – забрави това, заеми мястото си в последните редове на оркестъра. Нещо, което никога не бих могъл да приема.“ – гледа в ретроспектива Нилс Ландгрен. Този албум го показва като изпълнител и идеолог в най-добрата му светлина – негово постоянно състояние, а изборът на заглавия поставя творчеството му в контекста на най-добрите световни примери в джаз и поп-соул музиката.

1. Lost in the Stars

2. Moonshadow

3. Get Here

4. Waiting

5. The Moon, the Stars and You

6. Speak Low

7. Jessica

8. Joe's Moonblues

9. Love of My Life

10. One Day I'll Fly Away

11. Same Old Story, Same Old Song

12. Somewhere

<a href="https://nilslandgren.bandcamp.com/album/love-of-my-life">Love of My Life by Nils Landgren & Swedish Radio Symphony Orchestra</a>

Другият основен участник в Love of My Life е вокалистката и пианистка Ида Сенд – една от звездите на компанията ACT, в която Нилс Ландгрен е основна фигура. От триото добре познато у нас е името на басиста Ларс Даниелсон. Автор на един аранжимент е Магнус Линдгрен. „Все още съм момчето от малкото стоманодобивно градче Дегерфорш. Все още не мога съвсем да повярвам, че бях поканен да създавам музика със симфоничен оркестър и с някои от моите най-добри приятели.“ – скромно признава Нилс Ландгрен и тази негова смиреност неизменно предизвиква топлата любов на публиката.

Така е оформен неговият характер у дома. „Много хора казват, че съм земен. Дори намек за слава може да провали всичко. Баща ми все повтаряше: не се поставяй над другите, бъди здраво стъпил на земята. Това е много шведско, скандинавско отношение – никога да не смяташ, че си по-добър от останалите.“ Спокойствието в последователността, с която гради, се съдържа в думите му: „Нямам нужда да скачам с бънджи или от екстремни спортове. Всеки път, когато стъпя на сцената, е като свободно катерене. Това ми е напълно достатъчно.“ Той винаги е воден от чувството за доброта: „Да гледаш на нещата позитивно ти дава толкова много енергия, с която да продължиш. Любовта, която получаваш, след това предаваш. И откриваш, че тя се умножава, когато се връща при теб.“

Записите са направени в залата на Шведския радиосимфоничен оркестър Berwaldhallen в Стокхолм през септември 2024 г. и август 2025 г. Календарът тази година дава възможност премиерата на албума да се натовари с допълнителна символика. Той излиза в обичайния ден за представяне на нова музика – петък, 13 февруари, точно като подарък за Деня на влюбените, последван от рождения ден на Нилс Ландгрен на 15-и. Следват месеци на сцената – любимо преживяване на Ландгрен, който е имал периоди с по 200 концерта годишно и който е известен с навика си след края им да остава в залата и да разговаря с публиката. Още в деня след премиерата той ще бъде в Хамбург с местния симфоничен оркестър, а на 5 май – в Берлинската филхармония, когато към него ще се присъединят Майкъл Волни, Волфганг Хафнер, Чайна Моузес, Виктория Толстой и членове на оркестъра. С Нилс Ландгрен имахме щастието през 2025 г. да се срещнем на Банско джаз фестивал, като той се прояви като вдъхновител и на майсторския си глас на Банско джаз академия:

Дата на издаване: 13 февруари 2026 г. от ACT