Натаса Андреу дебютира с Miss Pink: „Нямаше как да стигна до тук, ако не беше вярата“

В седмиците преди премиерата на дебютната си песен Miss Pink Натаса Андреу я представи в дигиталните платформи като живо същество, което скоро предстои да заживее. И ето че на 13 октомври тя пое първа глътка въздух и полетя. Песента не само ни представя магнетичния талант на Натаса Андреу, но и ни запознава отблизо с нея. „Тя е въведение към това какво съм аз и какво съм преживяла – всички трудности, през които преминах. Но нямаше как да стигна до тук, ако не беше вярата. Хората са свикнали да ме слушат на събития с кавъри. Тепърва ще видят какво обичам и какво идва отвътре от мен.“ – споделя вокалистката в интервю по Jazz FM.

Miss Pink е за това как човек се запазва цял с вярата в Бог. „Тя ми е опора, което и разказвам в повечето от песните. Не виждах изход и не знаех дали ще успея, дали въобще ще излезе нещо от мен. Докато Господ не е приключил с теб, винаги ще ти отваря още врати.“ – уверена е Натаса Андреу.

Тя идва в България, за да учи поп и джаз пеене в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на Владо Димов. Подкрепа получава от своите преподаватели, от корепетиторите Калин Жечев и Кристиян Илиев, които за студентите изпълняват и ролята на близки душѝ, на които могат да споделят всичко. Сега тя стои също толкова близко във връзка на доверие със своите ученици в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и в частната гимназия АКАТАМУС. Десетте години в България са път на непрекъснато израстване. „Едното идваше след другото. Така се случваха нещата. Сякаш тук са ми най-важните години. Тук започнах да се развивам. Много ми помогнаха всички преподаватели в академията. После започнах да участвам в Sofia Gospel Choir и това също много помогна, защото сега пиша точно такива песни. В „Гласът на България“ по bTV развитието продължи. На прослушванията изпях песен в госпъл аранжимент, който направи Борчето. Много се радвам, че изпях това, което ме представя като човек. С много от хората от „Гласът на България“ станахме приятели и оставаме такива от 2021 г. насам.“

Такава близост Натася Андреу чувства и с музикантите, с които създава Miss Pink. Това са хора, на които тя от години се възхищава, а сега много от тях са нейни приятели и ги чувства като семейство. Аранжиментът е на кийбордиста Александър Васев. „Като че взе всички идеи от главата ми и направи песента точно така, както звучеше в съзнанието ми.“ – споделя за взаимността, преминала в музиката авторката и изпълнителка на песента. На бас китара свири Радослав Славчев – Riverman, Ненчо Стефанов NinYo е на барабаните, а беквокалите пеят Trinity, които са ѝ като сестри и придават на припевите аренби вайб. В браса са тромпетистът Михаил Йосифов, с когото се запознава в НМА, на алт и тенор саксофони свири Иван Йорданов, а на баритон саксофон – Гален Николов. Станислав Димитров записва песента в студиото си Sound City. Видеото е заснето през лятото в „един безкраен ден“. Планирането на сценария прави със Златан Деков. Кръстник на песента е нейният колега от академията Александрос Красидис, също от Кипър. „Той предложи Miss Pink. Точно това се въртеше в главата ми. Исках да е нещо супер свежо, което няма да подскаже какво предстои.“ – разкрива още едно ниво на споделянето и взаимността Натася Андреу.

„Дишам през музиката. В тежките моменти, и в хубавите моменти си пускам музика. В музиката си намираш отговорите.“ – казва вокалистката и вокален педагог, автор на песни и така обичащ изкуството човек Натася Андреу в интервюто по Jazz FM.