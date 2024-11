Насладата от живота, изпълнен с романтика: с албума „Изповед на един син“ Ангел Заберски сбъдва мечта и ни дава ключ за вратите съм свят, който с радост да обитаваме

Изящна музика в композицията, аранжимента и изпълнението. С албума „Изповед на един син“ Ангел Заберски ни показва образа на съвършенството. Романтична и мелодична, вдъхваща жажда за живот в красота, музиката в него ангажира слушателя и предизвиква дълбок емоционален отговор. „Желанието на всеки музикант е да гони съвършенството, което е недостижимо. Много изстрадах тази музика. Тя ми е мечта отдавна.“ – споделя музикантът в интервю по Jazz FM.

Първи подобен проект Ангел Заберски реализира през 2008 г., а преди няколко години представи в друга форма в Зала 1 на НДК. Сега музиката е запечатана и става широко достъпна в албум, който авторът посвещава на родителите си Маргарита Радинска и Ангел Заберски. Бащата си отиде от нашия свят през 2011 г., а майката – едва преди няколко месеца. В десетилетно творчество те изградиха у нас естетическо чувство с музика на безкомпромисно високо ниво. За нея е характерно изпълнението с голям оркестър. И именно така те посяват у своя син мечтата за авторска музика, поднесена в цялата ѝ прелест от такъв състав. „Това е моята любов! В нея съм възпитан от моите родители.“ – казва наследникът. И доказва своя талант да постигне идеалното съчетание между солист, ритъм, брас и щрайх, в което всеки пълноценно изпълнява своята роля в интелигентно взаимодействие с останалите.

Снимка: Светослав Николов

Премиерата на албума ще бъде с концерта „Новогодишен джаз сюрприз“ в афиша на Новогодишния музикален фестивал на НДК. Събитието е на 27 декември от 19 ч. в Зала 3 на НДК. На следващия ден музиката ще чуе и публиката в Пловдив – от 18 ч. в Дом на културата „Борис Христов“.

Ангел Заберски определя проекта като постижение в своето развитие. „Отново съм обграден от най-добрите си приятели, съмишленици, топ музиканти.“ – коментира той удоволствието от музицирането с колегите. В записите на албума участват Михаил Йосифов като основен солист на тромпет и флюгелхорн, в ритъм секцията са още Борис Таслев – контрабас, и Стоян Янкулов – ударни. В браса свирят Димитър Стоев – бас тромбон, Велислав Стоянов – тромбон, Красимир Костадинов – валдхорна. За концерта към тях се присъединяват тромпетистите Ивайло Благоев и Георги Стойков. Китарист в албума е Александър Логозаров, а гост-солисти са саксофонистът Димитър Льолев и изпълнителят на кавал Недялко Недялков, който ще се включи в изявите на 27 и на 28 декември. Щрайхът в албума е с ръководител Людмил Стойнев. На концертите в София и Пловдив оркестърът ще е на Опера Пловдив, а диригент е Григор Паликаров.

Снимка: Светослав Николов

Албумът „Изповед на един син“ и концертът „Новогодишен джаз сюрприз“ изявяват всестранните музикални интереси и умения на Ангел Заберски. Той е композитор на повечето заглавия, а те са най-разнообразни – в класическа джаз стилистика, с фънк, танго, валс и диско звучене, с етно елементи от българската и бразилската традиция. В подбора на произведения от други автори той отбелязва пристрастията си към класическата музика с творба от Бородин, отново е в света на операта в различните ѝ епохи с Леонкавало и Офенбах, както и на популярната песен с O Sole Mio от Италия и Amapola от Куба.

В аранжирането на всяка композиция Ангел Заберски подхожда с внимание, използва интригуващи детайли, които постоянно държат вниманието будно и създава усещане за цялостно приятно и хармонично преживяване. Така звучи музиката, която цял живот е слушал, от която се е вдъхновявал и на която се е възхищавал, както споделя самият той. Албумът приласкава с очарованието на съчетанието на благозвучността на големите оркестри от 60-те, находчивостта в композиционното изграждане и уникалността в импровизацията. Това отразява характера и на автора, и на отличителните му колеги. „Моето кредо е било да пиша така музика, че тя да се хареса най-напред на музикантите, за да им е приятно да я изпълняват и когато това се случи, неминуемо стига до публиката.“ – наслояват се едно върху друго поредица от предразположения към приятни преживявания.

Идеята за радостта от музицирането е във всеки аспект на албума. Солистът Михаил Йосифов споделя с думи – но това ясно се чува в изпълнението му – какво голямо удоволствие му доставя да свири тази програма. „С Ангел сме заедно вече 30 години, музикалните ни вкусове много се припокриват. Той знае какво да напише за мен, така че да ми е удобно. Чувствам се в свои води и това ми отвързва ръцете да съм максимално артистичен, максимално себе си, да обръщам внимание не толкова на фактологията в нотите, а по-скоро на емоционалните преживявания. Това ме кара да се чувствам безумно щастлив! Радостен съм, че Ачо написа всичката тази музика – това е титаничен труд, и ни дава сега възможността да си направим това удоволствие.“

Снимка: Светослав Николов

От мигове на унес ни пробужда прилив на осезаема нежност, от съзерцанието ни изважда нова красива картина, музикалните вълни постоянно ни издигат в нови върхове. Албумът ни дава ключ да отворим вратите към свят, който с радост да обитаваме. С позабравени днес мелодичност и емоционалност, пиесите махат пластове загрубели в ежедневието кожа и през порите ни прониква насладата от живота, изпълнен с романтика. „Този албум е Ангел Заберски в цялата му същност, с всичко, което харесва и обича. А тъй като имаме сходен музикален вкус, да се чете – неща, които и аз харесвам и обичам. За нас романтиката трябва да присъства в изкуството и в живота. Като артисти имаме възможността да правим нещата, които ни се правят. Достигнали сме до този етап в живота, в който е по-важно не кое е модерно, а кое ще ни достави удоволствие.“ – утвърждава Михаил Йосифов.

От партитурите на Ангел Заберски, през записването от Георги Гогов на големия оркестър в Doli Media Studio, до едитирането, смесването и мастерирането от Стоян Янкулов – Стунджи старанието в създаването на такъв колосален проект е възнаградено. „Чувствам удовлетворение.“ – обобщава чувството Стоян Янкулов – Стунджи. „Гледах да направя звука също така мащабен, както са аранжирани самите пиеси. Когато слушам някои от произведенията, си представям солиста Мишо как стои на ръба на една скала и от там свири на тромпета. Така звучи албумът – природно, естествено.“ Всеки елемент се чува кристално, а съчетанието внушително. Ясно се вижда и приятелството. Ангел Заберски аранжира в клубна версия песента, с която Стоян Янкулов и Елица Тодорова ни донесоха най-доброто за времето си класиране на страната ни на „Евровизия“ – „Вода“. „Тя има нов живот по този начин в инструментален вариант, по-дискотечен. Много е ефектна, особено с този аранжимент. Запазил съм някои от оригиналните партии, за да има клубно усещане, комбинирано с акустичен щрайх и брас квинтет.“ – казва Стоян Янкулов. На коментара ми, че музиката от албума резонира в душата, той посочва, че именно този резонанс е най-важното нещо.

Всичко това става възможно благодарение на финансови благодетели, които остават анонимни и на които музикантите и публиката сме благодарни. В стилното оформление на албума снимката на корицата е на Орлин Огнянов, а вътрешната – на Евгени Димитров. Дизайнът на обложката е на Борис Вартанян. Специална роля в проекта като свързващо звено и двигател има Дора Арабаджийска – продуцент, организатор и мениджър на проекта. На 10 ноември сутринта тя ме посреща в студиото на Стоян Янкулов за предстоящите интервюта, а в оживените разговори на музикантите наоколо се усеща вълнението им от случващото се.

Снимка: Светослав Николов

Борис Таслев: Дойде време да представим албума на живо след целия процес по записи. Наново започнахме с вълнението, сякаш е нова музика. Ще е толкова вълнуващо, колкото беше, когато го записахме.

Георги Стойков: Музиката е страхотна – съвкупност от джаз и класика в невероятните аранжименти на Ангел Заберски, изпълнени от невероятни музиканти. За мен е удоволствие.

Ивайло Благоев: Музиката е много интересно представена в аранжиментите на Ангел Заберски. Мисля, че ще е интересно за слушане.

Красимир Костадинов: Като класически музикант съм впечатлен както от музиката, така и от музикантския състав – само от звезди. Огромно удоволствие е за мен и съм сигурен, че публиката ще бъде впечатлена.

Димитър Стоев: Вълнението е много голямо. С цялото си сърце и по най-любезния начин каня всеки един да заповяда на 27 декември в София и на 28 декември в Пловдив, за да можем да споделим цялата тази красота с тях.

Велислав Стоянов: Само като прочетем имената на замесените хора, мисля, че става ясно, че това е събитие от висока музикална класа. Не смея да кажа „Не пропускайте“, защото хората си преценяват, но аз лично ще съм там и ще свиря с огромно удоволствие.