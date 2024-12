My Ideal на Катрин Ръсел и Шон Мейсън представя джаз музиката като лично преживяване, кани слушателите да я открият в себе си и да се изразят чрез нея

В 11 песни Катрин Ръсел разказва историята на джаза като художествена форма от най-ранните образци с произведения на Джеймс Пи Джонсън и Фетс Уолър от 20-те до срещата му с популярната музика в творчеството на Рей Чарлз и Франк Синатра през 50-те. В албума My Ideal те са поставени на едно ниво чрез извеждане на джазовия елемент във всяка от тях. Така албумът показва запазването на същността на жанра в развитието в различни посоки. Задълбочен изследовател, Катрин Ръсел подбира репертоар, в който не присъства нито една от обичайните песни, които вокалистите интерпретират, представяйки традицията. И отново чрез нея се срещаме с творби, с които иначе надали щяхме да се запознаем. Общото между тях е, че в сюжетите си чрез ситуации от обичайното ежедневие те пресъздават дълбоко съкровени чувства.

Този портрет на джаза Катрин Ръсел прави в дуо с младия пианист Шон Мейсън и така задава още една линия на приемственост. Степента на сливането им служи да покаже колко е голяма сплотяваща сила на тази музика. Дълбочината на осмислянето и елегантността на представянето на музикалния материал от двамата едновременно са все доказателства, че джазът не предпоставя, а предразполага. Свободата, която двамата си дават, още по-близко ги събира в синергия. Както можем и да видим в клипа по-долу, докато записват, те разсъждават, обменят идеи, вълнуват се, съпреживяват.

Албумът е девети в дискографията на отличената с „Грами“ и още два пъти номинирана за наградата вокалистка. С пианиста Шон Мейсън тя се среща две години по-рано в студиото за преходния ѝ проект Send for Me от 2022 г. По време на записите на My Ideal Шон Мейсън е едва на 25 години. В записа чуваме колко добре той владее джаз изказа и съвършено ѝ акомпанира, давайки основа във вокалните пасажи и изпълвайки със съдържание соловите си партии. Всичко при него се случва по най-естествен начин. Той късно започва да свири на пиано – на 13-годишна възраст, и то, за да възпроизведе по слух любимата си музика. Затова и неговият личен музикален език е толкова специфичен и идва директно от извора – от плантациите на родния Юг като наследство и от улиците на оживения град като съвременност. Той е толкова запознат с традицията и същевременно толкова уникален в днешния ден, че моментално е забелязан от Jazz at Lincoln Center, които стават издатели на дебютния му албум с оригинална музика The Southern Suite от 2023 г.

„Моят идеал“ на Катрин Ръсел с Шон Мейсън разказва откъде е тръгнал и докъде е стигнал джазът в неговата класическа форма. Албумът представя жанра като лично преживяване и кани слушателите да го открият в себе си и да го изразят. Както произнася в заглавието си една от песните: „Най-хубавите неща се случват, когато танцуваш“.

My Ideal by Catherine Russell & Sean Mason

Дата на издаване: 23 август 2024 г. от Dot Time Records