Музиката е в добрите ръце на младия пианист Саймън Ослендер и легендите Стив Гад и Уил Лий в All That Matters

Какво е нужно, за да живее млад музикант на 26 години от неголемия германски град Аахен мечта, която малцина изобщо имат – с него да искат да свирят музиканти като басиста Уил Лий, барабанистите Стив Гад и Волфганг Хафнер, китариста Бруно Мюлер и тромбониста Нилс Ландгрен? Германският композитор, пианист, органист и кийбордист Саймън Ослендер пише красиви мелодии, свири изразително с грабващ груув, познава същността на музиката и е без съмнение човек, с когото е толкова приятно да си заедно. Това чуваме в изпълненията и виждаме във видеата, които съпровождат неговите вече три албума.

Музиката винаги е обграждала Саймън Ослендер – майка му е певица, баща му – барабанист. На двегодишна възраст той вече свири на барабаните, но голямата си любов – органът – открива чрез запис от концерт на Джон Мейол с Том Канинг на органа, който баща му носи на дивиди вкъщи. На 8 взема първите си уроци по класическо пиано като вече знаещ и можещ органист, изнасял концерти с местни групи. Още преди да навлезе в тийнейджърска възраст свири на професионалната сцена в Германия и Нидерландия и печели множество награди. Сформирал първата си група на 12-годишна възраст – дуо с барабанист, през следващите 10 години той свири в цяла Европа, и то с музиканти като Доктор Лони Смит и Нилс Ландгрен. Всичко това той върши с разбирането за мисията си чрез музиката да прави света по-одухотворено място и да разпространява любовта.

Трудна е за възприемане динамиката, с която се случват нещата при него. Саймън е поканен в групата на германския барабанист Волфганг Хафнер, както и в групата на саксофониста Бил Еванс. На 21 е в джаз квартета на певеца Томас Квастхоф с Волфганг Хафнер и Дитер Илг. Ако може въобще да се говори за повратна точка, при него това е включването през 2022 г. в голям проект на WDR Big Band с аранжименти и под диригентството на Майкъл Абене със Стив Гад, Еди Гомес и Рони Кюбер. Center Stage получава номинация за „Грами“ за най-добър албум на голям ансамбъл.

Тогава Саймън Ослендер е на 24 години. Две години по-рано той е направил своя дебют с авторски албум – About Time, сред участниците в който са Ренди Брекър и Бил Еванс. През 2023 г. излиза Peace of Mind с басиста Уил Лий и германския барабанист Волфганг Хафнер, а година по-късно се срещаме с обобщаващия израстването до тук дори само със заглавието си All That Matters със Стив Гад, Уил Лий, китариста Бруно Мюлер, тромбониста Нилс Ландгрен и саксофониста Якоб Манц. За него от свиренето му трудно ще предположите, че е на 23 години, и той вече е представляван от импресарската агенция на компанията ACT. Но какво е всичко, което има значение? Сътворяването на музика с любов.

„Създаването на музика е приключение, защото влизаме във всеки детайл, за да я накараме да говори, както трябва.“ – описва творческия процес Саймън Ослендер. Уил Лий казва, че младият кийбордист разпалва искрата на въображението му: „Той е толкова млад и толкова стар.“ И разказва как в момента на свирене му възникват идеи, провокирани от начина, по който Саймън създава нови неща с тях. И съжалява, че чак сега му се случва това. Волфганг Хафнер нарежда записания заедно албум Peace of Mind сред петте най-любими в кариерата си.

Саймън Ослендер им е благодарен, казва, че е развълнуван до сълзи. Така реагира всеки, чул техните думи на благодарност, че свирят с него. „Невероятно!“ – казва Стив Гад. Невероятна е историята на възхода на Саймън Ослендер. За да представи All That Matters, изпълнителният продуцент – носителят на две награди „Грами“ Йоахим Бекер, се връща към концерта на Бигбенда на Западногерманското радио и телевизия, на който кани Саймън Ослендер като „местен пианист“. Но Стив Гад толкова харесва свиренето с младежа и с Бруно Мюлер, че се обръща към Бекер с думите: „Това не е за последен път. Ще свирим още заедно.“ Вярващият в таланта и възможностите на младежа Йоахим Бекер е осигурил две години по-рано участието на Ренди Брекър и Бил Еванс в дебютния му албум. На сайта си Саймън Ослендер изрежда имената на артистите, с които е работил. Към споменатите дотук добавям още няколко от внушителния списък: Грегъри Портър, Нейтън Ийст, „Мецофорте“, Ида Сенд, Metropole Orchestra, Джорджи Фейм, Виктория, Толстой, Улф Уакейниус, Ларс Даниелсон, Джаз оркестъра на „Концертгебау“, De-Phazz.

„Когато го срещнах за първи път, той бе на 14 години. И от първия момент беше очевидно – в него има нещо специално.“ – споделя Бруно Мюлер. За музиката на Стив Гад и Уил Лий Саймън казва, че е станала част от неговата ДНК. Те коментират как в писането му личи, че той знае какво иска от тях. „Опитваме се да направим звука толкова добър, колкото на демото.“ – шегува се Стив Гад. И от видеата се вижда как те се впускат в музиката, вземат всичко много сериозно и ужасно много се забавляват. Първи сингъл е пиеса с емблематично заглавие: In Good Hands. То на няколко пласта ни казва, че сме в добри ръце – на Бога, на автора, на изпълнителите. Музиката е в добрите ръце на създалите я и слушащите я.

След излизането на албума Саймън Ослендер ни изненада със сингъл – пиесата Along the Coast. Видеото към нея представя музиката в два пласта – с концентрацията на майсторство, с която е създадена, и с удоволствието, с което музикантите слушат изпълнението си. То е илюстрация на заглавието „Всичко, което има значение.“

В All That Matters прави впечатление преклонението към величественото – към Бога и към госпъла като жанр, към музиката и партньорите, с които я създаваш, както и към четири личности: братята Майкъл и Ренди Брекър (True Brothers), Чик Кърия (Close Call), както и към дългогодишния кийбордист на Стив Гад Ричард Тий (закриващата албума заглавна пиеса).

