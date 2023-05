Музикално прераждане за Джонатан Бътлър с албума Ubuntu

С кариера, която се развива вече над 4 десетилетия и 28 албума като лидер, южноафриканският вокалист и китарист Джонатан Бътлър извървява своя път в музиката, заставайки винаги от светлата страна на живота. Новият проект на Бътлър, наречен Ubuntu, продължава тази силна линия на духовност, вяра и надежда, която с лекота успя да привлече към творчеството му толкова много почитатели през годините.

Ubuntu е вдъхновен от африканските корени на Джонатан Бътлър и от свързаността помежду ни, от тук и заглавието, което в превод означава „единство“, „цялост“. „Преди да направя този звукозапис бях в много негативен период по отношение на музиката. Не знаех какво да правя. Връщайки се назад, заминах за Южна Африка, търсейки себе си, търсейки Джонатан Бътлър.“ – признава открито китаристът в интервю за Music in Africa. Постепенно всичко се подрежда и той създава един от най-личните си и откровени албуми до този момент. Сред основните двигатели на проекта е американският басист Маркъс Милър. За срещата с него Бътлър разказва: „Осъществихме Ubuntu по време, когато бях на едно от годишните си пътувания до Южна Африка, за да отпразнувам рождения си ден. Това беше преди пандемията. Имах късмета да отида на сафари заедно с Маркъс Милър и тогава му споменах, че искам да запиша нов албум и че имам нужда той да го продуцира.“ Маркъс Милър приема поканата и неговият характерен почерк белязва по един грууви и много комуникативен начин музиката в Ubuntu. Това е особено осезаемо в заглавната композиция. Записите са направени в Кейптаун и Йоханесбург с участието на множество местни музиканти.

Новият албум на Джонатан Бътлър започва със свежа версия на класиката на Стиви Уондър Superwoman’, в която самият Стиви свири на хармоника. За африканската магия на изпълнението допринася госпъл певицата Нтокозо Мбамбо, която се включва по случайност в продукцията. Финалният трак е песента Our Voices Matter, провокирана от зловещата смърт на убития от полицията Джордж Флойд. Между тези записи Бътлър разполага пиеси, в които разказва своята лична история, връщайки се назад във времето към апартейда в Южна Африка, белязал го завинаги, като не пропуска да се обясни в любов на своята родина с няколко много красиви и поетични композиции като Coming Home и Springtime in Africa. В албума звучи и нов прочит на пиесата на Маркъс Милър Silver Rain, вдъхновена от поемата на Лангстън Хюз In Time Of Silver Rain. Друга от песните - When Love Comes In, събира в дует Джонатан Бътлър с друга голяма музикална звезда - Кеб Мо.

Ubuntu е като музикално прераждане за Джонатан Бътлър, но и утвърждаване на неговия досегашен музикален път, който винаги е бил като светъл лъч на музикалната сцена, без да се влияе и съобразява с модата и стремежа към комерсиален успех. „Светът се нуждае от пратеници, пророци и учители, а музиката има силата да носи много послания. Това, което ме крепи, е фактът, че всеки ден получавам по някакво прозрение и искам да го споделя с хората. Това е моята отговорност.“ – казва Джонатан Бътлър.

Дата на издаване: 28 април 2023 г. от Mack Avenue Records