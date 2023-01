Музикален лек е Dr. Ferguson – новата песен на правещите поредна стъпка в завръщането си Tri-O-Five

„Узряхме, съзряхме и хубавата музика отново ни събра, за щастие.“ – казва Тони Рикев за следващата стъпка на Tri-O-Five в завръщането на групата с новата песен Dr. Ferguson. „Имаме какво да дадем на хората. Тази песен е заявка за прекрасното бъдеще, което ни очаква.“ – обещава той, а ние сме в очакване на предстоящ албум, зареден със силното желание на музикантите отново да са заедно и да споделят музиката си с нас. Tri-O-Five са Майкъл Флеминг /aka Lexus/ – вокал, Антони Рикев – WahTony – китара и бас, Десислав Иванов – Desso – саксофон и клавишни, Илин Гривишки – dj Ilko – семплинг, бийтове и програминг. Музиката на Dr. Ferguson e на цялата група, аранжиментът – на Антони Рикев, който смесва записа, текстът – на Майкъл Флеминг, Илин Гривишки прави мастерирането. Специален участник е Белослава, а песента и видеото към нея са създадени с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

За Антони Рикев Tri-O-Five означава много: „Огромен опит, уникална възможност емоциите ми да достигнат пик, правейки музика и създавайки нещо, несъобразено с рамките на мейнстрийма. С капка комерсиалност от гледна точка на бийтовете това е съвършен начин да запознаем с нещо приятно хората, които не слушат такъв тип музика, да ги отведем към разклоненията на джаз, фънк и соул музиката, които най-много ни вълнуват.“ За типичното за групата танцувално начало той обяснява: „Играе ни душата, искаме всички да танцуваме, приятно ни е да сме заедно и това ни личи.“

В интервюто слушаме Let’s Start Over отпреди 13 години и Тони Рикев коментира: „Виждам едни много хубави моменти, които ме карат да бъдат щастлив и да оценявам повече живота си. В началото всичко бе доста сурово. Хората, които съдбата ни събра, сме коренно различни характери и с различен вкус към живота и музиката. Идеята бе да обединим това. Никой с никого не си прилича и бе огромно предизвикателство да съберем тези различни частици и да ги облечем в музика.“ Всичко започва именно с тази песен, изпратена му от dj Ilko в друг аранжимент, но пак изпята от Майкъл Флеминг. Тони Рикев е впечатлен. На следващия ден е на репетицията им, получава покана да участва в промоцията на песента, след което – да стане член на групата. „Нещата постепенно се сведоха до правенето на все по-хубава и по-хубава музика.“ – разказва за последвалото той.

Сега Tri-O-Five са отново са заедно. „Всички преосмислихме пътя, опита, който имаме. Пандемията даде тласък. Имахме нужда отново да се съберем и да правим хубава музика. Събраха се първо те тримата, започнаха работа по нова музика, обадиха ми се...“ – и колелото отново се завърта. Първо се появи Organic със записани от бащата на Desso народни мотиви на кларинет. „Възобновихме нашата връзка, имахме няколко гига и започнахме работа по новата песен.“ – вече гледа към предстоящ албум Антони Рикев, а неговото вълнение е толкова силно, колкото и нашето като почитатели. „Енергията е уникална!“ – лаконично описва настроението в групата той.

Тази много силна енергия допада и на Белослава, която чува песента и веднага изразява желание да участва в нея. „Нейният тембър пасва перфектно и нещата станаха идеални!“ – дава тя завършеност на произведението.

И видеото, също като песента, е изпълнено със светлина и настроение за танц. „Снимахме го за един ден в шеги и закачки и малко повече работа.“ – усмивката продължава да е на лицето на Тони Рикев. Отделят доста време за монтаж и песента добива окончателен вид, както са си я представяли – непринудена, със заявка за парти, отпускаща ни в тези напрегнати моменти. „Всеки трябва да има отдушник, който да му носи лек. Мисля, че с тази песен успяваме да освободим много хора от проблемите и да ги накараме да се усмихнат.“ – с убеденост казва Тони Рикев.