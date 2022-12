Мястото, където чрез музика изчезват времето и пространството: HOME.S. на Есбьорн Свенсон

Когато през лятото на тази година беше разпространена новината за нов албум на шведския пианист Есбьорн Свенсон, тя прозвуча изненадващо и сензационно. Едва ли някой от нас е очаквал, 14 г. след смъртта на един от най-изящните и притегателни европейски джаз музиканти, отново да се докосне до гения му чрез неиздавани досега изпълнения. Според информацията, неотдавна съпругата на Есбьорн Свенсон - Ева, открива соло пиано записи, по които той е работил в своето домашно студио през последните седмици от живота си. „Композициите са послание за любов, пространство, вечност и безкрайно сътворение.“ – казва Ева Свенсон, която решава да сподели своето откритие със света чрез проекта HOME.S., включващ концерт, онлайн събитие, албум и книга.

„Изключителен човек, като от друго време.“ – така Маргарита Борисова описва Есбьорн Свенсон. Двамата се запознават през 2006 г., когато по покана на „Джаз +“ пианистът гостува у нас заедно със своето трио e.s.t. „Беше една от срещите, които се помнят цял живот.“ – разказва Маргарита в интервю за Джаз ФМ радио. Сред нейните спомени е и следната история, чието действие се развива в зала „България“ преди концерта на групата: „Когато видиш Есбьорн, си казваш този човек знае какво прави и знае какво иска да каже. Той погледна пианото, сякаш остави разсвирването си за след малко и започна да прави йога упражнения на сцената на зала „България“, без да е демонстративно, малко встрани. Това беше нещо, което и днес виждам много ясно. Есбьорн търсеше своето вглъбение преди да седне и да докосне инструмента, чрез който се изразява.“ Маргарита Борисова споделя, че за нея появата на HOME.S. е нещо нереално, неземно. „Пристъпих с трепет към пускането на албума.“ – казва тя. Според нея „онова, което чуваме е пренасяне в друг свят“. Цялото интервю на Таня Иванова с Маргарита Борисова от „Дюкян меломан“ и „Джаз +“ може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

HOME.S. на Есбьорн Свенсон е дълбоко и интимно потапяне в света на гениалния пианист. В албума се наслаждаваме на всичко, с което свързваме таланта и творческата му мисъл. Съпругата на музиканта решава да озаглави отделните изпълнения, наричайки ги на буквите в гръцката азбука. В науката тези букви се използват като математически символи и имена на звезди, а Ева разказва, че в по-младите си години Есбьорн е изучавал астрономия. Безспорен факт е, че неговият поглед и подход като артист се простираше далеч отвъд познатия и обозрим свят. И припомняйки си един думи на самия Есбьорн Свенсон, споделени през 2003 г. в едно радио предаване, че чрез музиката търси мястото, където времето и пространството сякаш изчезват, албумът HOME.S. идва като магично потвърждение на казаното от пианиста.

Дата на издаване: 18 ноември 2022 г. от ACT Music