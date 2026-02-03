Мими Николова записва отново „Замълчи, замълчи“ в дует с Цецо Елвиса и още с Иван Йорданов – Чери, Иво Дуков и Веско Пантелеев - Ешкенази: „Страхотен екип, много любов имаше, много голямо желание. Тази песен е съкровена и нежна.“

Нова версия на „Замълчи, замълчи“ записа с оригиналната изпълнителка на песента Мими Николова Цецо Елвиса. „Моите родители много харесваха филма „Любимец 13“, от който е тя. Пеехме си тази песен вкъщи. Сега нахлуват много мили спомени. Било ми е мечта да се запозная с Мими Николова.“ – разказва Цецо Елвиса в студиото на Jazz FM. И това се случва миналото лято на пешеходната зона на бул. „Витоша“. Когато певицата минава от там, той я вижда от едно заведение, но не намира смелост да я спре. Кураж му дава неговият приятел, с когото в този момент е на кафе. „Краси, никога няма да забравя това, което направи!“ – признателен му е Цецо Елвиса. Той настига Мими Николова, запознава се с нея, кани я да е специален участник в концерта му в Sofia Live Club със златните евъргрийни – български и световни. Тогава Мими пее самостоятелно „Замълчи, замълчи“.

От този проект на Цецо Елвиса вече е записана една песен – от репертоара на Георги Минчев. Съпругата му му дава идеята да влезе в студиото и за дует с Мими Николова. „Беше ми толкова неудобно да ѝ се обадя. Но когато го направих, тя веднага прие.“ – разказва той. Записа правят в студиото на автора на аранжимента Иван Йорданов – Чери – китарист в бенда на Лили Иванова, която самата се е учила и вдъхновявала от Мими Николова. Вокалистката става вдъхновение и за Цецо Елвиса, който признава, че толкова бързо никога не е записвал: „Тя влезе, сложи слушалките и от три изпявания имахме песента – двете първи бяха работни, третото бе за разкош. Отключи моето вдъхновение, изкара истинските ми възможности, толкова бързо никога не съм записвал!“ „Толкова съм щастлива!“ – казва след този разказ Мими Николова. „Обичам те, Мими!“ – обръща се към нея той.

„Замълчи, замълчи“ дефинира живота на поколения българи. „Самата песен е стойностна, има хубава мелодия, която се запомня. Винаги като съм я пяла, хората много я харесват и искат да я слушат пак.“ – разказва за силата на нейното въздействие Мими Николова. Като истинска класика я определя Цецо Елвиса. „И е хубаво, че има възраждане на тази музика, че тези песни няма да си отидат. Сега звучат с нови аранжименти.“ – удовлетворена е от интереса към това изкуство Мими Николова. На пианото е Иво Дуков, а Веско Пантеелев – Ешкенази изпраща цигулковото си соло от Дубай. „Страхотен екип, много любов имаше, много голямо желание. Тази песен е съкровена и нежна.“ – казва Цецо Елвиса за първата балада, която записва.

Първото изпълнение е създадено също толкова магично, също от две изпявания. Мими Николова разказва: „Пеех в Хора на софийските девойки с диригент Бончо Бочев. В него заварих един квартет. Беше ми много интересно как пеят на четири гласа и не се объркват. Мечтаех си да пея в него. Едно момиче напусна и ме поканиха мен. После квартетът стана трио, което се ръководеше от Джеки Леви. Той получаваше много плочи от Запад. Пеехме американска музика като Begin the Beguine. При случайна среща на улицата на Петър Ступел с Джеки Леви композиторът казва: „Написал съм песен за филма „Любимец 13“. Пробвах много певици от операта и оперетата, но искам да се изпее естествено. Джеки отвръща: „Имам едно момиче, веднага ще ти свърши работа.“ Изпрати ме в студио на ул. „Екзарх Йосиф“. Петър Ступел ми я изсвири, аз я научих и я изпях. Той остана много доволен. Направихме записа на сцената на зала „България“. Очакваше ме симфоничен оркестър с диригент Васил Стефанов. Той каза: „О, Хорът на софийските девойки, спокоен съм!“ – познаваше ме от фестивали. Покачиха ме на четири маси една върху друга, за да бъде балансиран звукът. Направихме два записа и готово. От там ми тръгна скромната кариера. След това песента отиде за грамофонната фабрика, много композитори започнаха да ми дават песни.“

Историята на избора на изпълнителка на „Замълчи, замълчи“ е пресъздадена във видеото към песента на режисьора Владимир Мастиков, а клипът ще влезе във филма му „Синьо“ за живота и творчеството на легендата. В ролята на Петър Ступел е радио журналистът и близък приятел на вокалистката Здравко Петров.

„Замълчи, замълчи“ за първи път в дует ще прозвучи на живо на концерта на Цецо Елвиса в Sofia Live Club на 6 март, озаглавен „За жените с обич“. Редом с хитове на Елвис Пресли, Том Джоунс и Рей Чарлз звучат шлагери на Мими Николова, Борис Годжунов и Георги Минчев. „Хората трябва да се гордеят с българската култура, която е равностойна на световните образци.“ – коментира Цецо Елвиса.