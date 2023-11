Марио Бионди превръща в романтични преживявания джаз стандарти, поп и бразилски класики, както и оригинални произведения в албума Crooning Undercover

12 песни, изпълнени със страст и романтика, превръща в красиви сантиментални преживявания Марио Бионди в новия си албум Crooning Undercover. Творбите преминават през различни периоди и стилове, цялостно представяйки певческото майсторство. В албума съжителстват джаз стандарти, поп и бразилски класики, както и оригинални произведения: Dindi, Smoke Gets I’m Your Eyes, Teach Me Tonight, My Favorite Things, Alfie.

Crooner е певец, който изпълнява сантиментални песни с мек, фин и нисък глас. Това е вокалният стил на Бионди, който твърди, че прави това в новите си записи „под прикритие“. За някои от песните обаче това е доста явно като например в Moody’s Mood For Love на Куинси Джоунс, където неговата чувственост наистина приема други развития. Тук Бионди пее заедно с певицата Симона Трентакосте. Прекрасните аранжименти са представени с изключителни гост-артисти инструменталисти: Фабрицио Босо, Паоло Фрезу, Стефано ди Батиста, Франческо Кафизо и др.

Един от най-обичаните вокалисти, свързани с аренби и джаз стилистиката, Марио Бионди е представител на относително скорошното течение в модерната поп-джаз музика, което свързва в едно различни изказности. Това е музикална амалгама от бразилски ритми и интонации, електронни изразни средства и ретро естетика, препращаща към саундтрака на старите европейски филми, както и хипнотични бийтове, които те карат да танцуваш. Към всичко това трябва да добавим и голямото бижу на Бионди – неговия тембър, сравним с този на Бари Уайт.

Целият албум е публикуван тук:

Големият пробив на Марио Бионди се дължи на магнетичната песен This Is What You Are. Излязла като сингъл през 2006 г., Норман Джей от BBC 1 така я обиква, че я разпространява и я прави популярна из цяла Европа. Скоро след това се появява и първият албум на Бионди Handful Of Soul, който наистина провокира и публика, и критика. Следват множество албуми и атрактивни концерти на Бионди, които се превръщат в запазена марка на италианския певец. Cooning Undercover е изцяло акустичен и отново много красив, тъй че има реален шанс да се превърне в един от любимите ни саундтракове на предстоящите коледни празници.

Дата на издаване: 29.09.2023 г. от Beyond Srl

Албума Crooning Undercover на Марио Бионди представяме в Singin’ & Swingin’ на 12 ноември от 11 ч. с повторение на 15 ноември от 21 ч.