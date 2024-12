Мариям Мовсесян с боса нова песен от Евгений Симеонов „Аз мога“: „В музиката се раждам и раждам отново“

Ефирна, нежна и пленителна в боса нова стилистика – песента „Аз мога“ на Мариям Мовсесян носи чисто и светло чувство, дава перспектива към по-далечни хоризонти чрез любовта. „Това беше целта на песента и видеото към нея. Много мои близки искаха да направя песен с красив текст и ефирна и нежна музика.“ – казва вокалистката в интервю по Jazz FM. Автор на музиката и текста е китаристът Евгений Симеонов, ритъма оформя Стоян Янкулов – Стунджи, а другите двама изпълнители са Емил Колев – пиано, и Николай Горанов – бас. Видеото е заснето от Лолита Николова в София, Мировяне и на Деветашкото плато. Песента идва с идеята, че цялата прелест на света можем пълноценно да изживеем само в любовта.

„Музиката е нещо безкрайно. Моята любов към нея е невероятно голяма. Това чувство е по-силно от всяко друго, което човек може да изпита, върховна наслада. Музиката ни дава всичко. Това е момент, в който се раждам и раждам отново.“ – споделя емоцията си за музиката Мариям Мовсесян.

Тя е вокален педагог с ученици от 5 до 55-годишна възраст и много се гордее с техните постижения. „Най-важното е какво изразява човек с музиката, как израства във всеки един момент с вокалните уроци. Това ми дава много свобода. Между нас има приемственост. Красота!“ – удовлетворена е тя от работата си с тях.

Слушаме песента „Аз мога“ с благодарност към Асен Митев който ни свърза. „Той е мой вокален педагог и не само. Той е приятел и човек, когото обичам и на когото много държа!“