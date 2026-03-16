Майкъл Мейо гостува в новия албум на Шай Маестро, аранжира за Kings Return и пее за първи път в България

Певецът с топъл пристрастяващ глас и майстор на вокалното изкуство Майкъл Мейо ще гостува за първи път в България на Sofia Live Festival с концерт в Sofia Live Club на 26 април. Седмици преди да излезе на сцената ни той впечатли с две звукозаписни изяви – участва в албума на Шай Маестро The Guest House и аранжира песен на Лутър Вандрос за акапелния квартет Kings Come.

SHAI MAESTRO – THE GUEST HOUSE

За новия си албум израелският джаз пианист Шай Маестро е вдъхновен от стихотворението на Руми The Guest House, вземайки заглавието. В поемата това да си човек е описано като да бъдеш гостоприемница на чувствата – да приемаш всичко, което ти се случва, като послание, идващо отвъд. Новите емоции, от каквото и да са причинени и каквото и да ни причиняват, трябва да възприемаме като повод за осъзнаване, което животът смята за нужно да ни даде. Затова трябва да посрещнем всяко ново преживяване, да сме благодарни и да имаме предвид, че то е изпратено Свише, за да ни води. Както посочва Шай Маестро: „Всичко идва в контекста на живота и животът е всичко – трагичен и красив, празничен и нараняващ. Ти трябва да посрещнеш всичко без отхвърляне и без избягване на емоцията, която то предизвиква. Защото тя ти отваря вратата към по-здравословна връзка със света на чувствата и като последствие – със света на музиката.“ Така прави той и със звука, като записва част от партиите на старо пиано в центъра за медитации в Барселона на своята приятелка. И още повече, поставя микрофоните съвсем близо до чукчетата. Както казва: „Не се прави така, но пък беше толкова интересно да опитам. Казах си: нека да прегърна тази идея!“ Експериментът е и в използването на електроника в тъканта, създадена от квартета с кийбордиста Гади Лехави, басиста Хорхе Рьодер и барабаниста Офри Нехемая. Самият Шай Маестро описва албума като гостоприемница и заради това, че в него се включват много специални участници. Особено впечатляващо е присъствието на вокалиста Майкъл Мейо, който записа през 2024 г. албума си Fly с Шай Маестро на пианото. „Майкъл е невероятен виртуоз. Обичам да свиря с целия размах на музикалното му майсторство. Но в тази песен исках да се съберем в интимното, простото, тихо и честно музициране. Той се оказа майстор и в това отношение.“ – казва Шай Маестро за дуото, което представя с вокалиста.

Дата на издаване: 6 март от Naive

КОНЦЕРТ НА МАЙКЪЛ МЕЙО В СОФИЯ НА 26 АПРИЛ

Номинирания за „Грами“ Майкъл Мейо посрещаме за първи път в България в Sofia Live Club на 26 април в концерт от Sofia Live Festival. Организаторите ни канят да чуем артист, който разширява границите на джаз, соул и R&B музиката чрез изключителна вокална техника и силно личен почерк: „Базиран в Лос Анджелис, Michael Mayo е вокалист, композитор, автор на песни и аранжор, за когото интуицията е водещ творчески принцип. Неговият подход към гласа, многопластов, свободен и емоционално наситен, съчетава ефирни вокални пластове, бийтбоксинг и топъл, интимен вокал, които се преплитат в постоянно развиваща се музикална среда. Майка му е работила като беквокалист с артисти като Бионсе, Даяна Рос, Лутър Вандрос и Уитни Хюстън; баща му е свирил с Earth, Wind & Fire и Серджио Мендес. Тази среда оформя ранния му път и естествено го насочва към сцената и импровизацията. След обучението си в New England Conservatory of Music и Thelonious Monk Institute at UCLA (днес Hancock Institute of Jazz), Майкъл Мейо бързо привлича вниманието на международната сцена. Концертът в София ще даде възможност на българската публика да се докосне до артист в изключителен творчески момент, музикант, който превръща гласа в инструмент с безкрайни възможности и поставя искреността и свободата в центъра на живото изпълнение.“ И още за събитието, билети за което се продават в мрежата на Eventim.

KINGS RETURN – NEVER TOO MUCH

Съвсем наскоро излезе още една песен, свързана с Майкъл Мейо – акапелна версия на Never Too Much на Лутър Вандрос, изпълнена от групата Kings Return. Създадена през 2016 г. и съчетаваща в арендби звука си свободата на джаза, духовното извисяване на госпъла и свежия полъх на поп музиката, формацията избира с тази песен да отбележи завършека на февруари – Месецът на афроамериканската история. По тяхна покана вокалния аранжимент прави Майкъл Мейо, който казва: „Да работя по този проект бе невероятно пътешествие, защото музиката на Лутър Вандрос е толкова близка до сърцето ми. Когато Kings Return ме поканиха, веднага приех."

Дата на издаване: 1 март от The Kings Return