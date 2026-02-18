Мъдро, смирено и одухотворено отношение към света и живота в дуо албума на Виктория Толстой и Якоб Карлсон Who We Are

„Who We Are на вокалистката Виктория Толстой с автора на песни и музикант (пиано и електроника) Якоб Карлсон е албум – равносметка или по-скоро – въпрос кои сме и дали разбираме повече от преди тайните на живота и човешките отношения. Той те оставя да мислиш дълго след като си го чул… През песните на двамата до нас достига мъдро, смирено и одухотворено отношение към света и живота. Осем от 11-те песни в него са написани като музика и текст от Якоб Карлсон, три от заглавията са кавъри.

Сътрудничеството на Виктория Толстой и Якоб Карлсон датира отпреди 30 години. На Plovdiv Jazz Fest авторът и музикант ми разказа: „Замествах пианиста в групата на Виктория, с която трябваше да свири в продължение на седмица в Лондон. Започнахме да се опознаваме музикално. Виктория пее по естествен начин. Каквото и да прави, то е свързано с този вид директна връзка между нас, но също и с публиката. Дуетното изпълнение само вокал и пиано може да бъде разнолико. При Виктория като вокалист и човек обичам това, че в отношенията ни има страхотна динамика. Смеем се и се забавляваме заедно, а в музицирането ни това може само за наносекунда да премине през много състояния – от тишина към нещо много експлозивно. И това се случва в синхрон, какъвто понякога отнема цял живот да се постигне. А при нас той възникна в мига, в който се запознахме.“

Песните се леят флуидно, какъвто е и гласът на Толстой. Тя е праправнучка на големия писател. „Лев Толстой е имал седем сина. Един от тях, който носи името му, получава неврологично заболяване. Пристига в Швеция, за да се лекува при д-р Вестерлунд. Запознал се с дъщеря му. Между тях пламнала любов и двамата се оженили. Много романтична история…“ – ми разказа Виктория Толстой за прадядо си. Своите руски корени през годините тя разгръща в някои от албумите си. Един от тях е White Russian, записан през 1997 г. заедно с Есбрьорн Свенсон. Той напусна нашия свят през 2008 г., но остави дълбока следа в съвременния скандинавски джаз. Негов наследник е Яколб Карлсон, с когото Виктория Толстой преживява своя ренесанс. Първият ѝ албум с него е My Russian Soul. Нейният глас е толкова красив, че е чак нереален. С кристалната си чистота той е метафора на тази мистична северна култура, с която е дълбоко свързана.

След The Moment of Now от 2013 г., Who We Are е втори дуо албум на Виктория Толстой с Якоб Карлсон. Макар музиката в него да е деликатна и дистанцирана, тя звучи топло – идеално за дните на отминаващата зима.

Дата на издаване: 30 януари 2026 г. от ACT Music (Дюкян „Меломан“)