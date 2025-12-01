La Fleur de Cayenne на Пакито Д’Ривера: разнообразие от гледни точки по отношение на симбиозата на класическата джаз естетика и латиноамериканската традиция

Пълна с различни гледни точки по отношение на симбиозата на класическата джаз естетика и латиноамериканската традиция е музиката в новия албум на Пакито Д’Ривера La Fleur de Cayenne („Цветът на кайенския пипер“). Прогресивен артист, той продължава да ни изненадва със изумителните си качества в бибопа и латино-карибската музика на своята 77-годишна възраст. Новият албум на легендата има две номинации за Най-добър латино джаз албум – както за наградата „Грами“, така и за „Латино Грами“. Той включва оригинални пиеси на Пакито Д’Ривера, сред които е заглавната и откриваща албума, написана в традицията на венецуелския национален стил хоропо, създаден от смесването на американски, европейски и местни влияния. „Венецуелски валс“ е втората пиеса на лидера. В албума има композиции на Бебо Валдес, на дългогодишния сътрудник на Пакито – Пепe Риверо, на други латиноамерикански композитори, а финала поставя Любовната тема от саундтрака на „Ново кино „Парадизо“, написана от Андреа Мориконе.

Роден и отраснал в Хавана, Пакито Д’Ривера започва да учи музика още на 5-годишна възраст, като свири едновременно на саксофон и кларинет. Подтик за това дава баща му – класически саксофонист и диригент. Пакито прави впечатление със своята техника и бързина. Така е избран за солист на Националния симфоничен оркестър на Куба. Но той обича да изпълнява джаз, който в онези години е считан за музика на империализма и затова – забраняван. Това прави кариерата му невъзможна в Куба. Eдин ден по време на турне в Испания се отбива в амерканското посолство и организира своята емигриране в САЩ – страната на джаза и на свободата. Там той отваря нова и много успешна страница от своя живот. Тогава започва и световната му кариера. Той бързо става известен като огнен латино джаз саксофонист, смесващ брилянтна техника и завидна бързина. През годините работи в различен музикален контекст. Виртуозното му умение да преплита джаз с кубинска музика се отваря в още по-широк спектър, като той се разполага удобно и в другите латино традиции – бразилската и аржентинската.

Албумът La Fleur de Cayenne е създаден заедно с кубински музиканти, които от години живеят и работят в Ню Йорк и с колумбийския вибрафонист Себастиан Лаверде, имигрирал в Испания и наричащ Мадрид свой дом. В две пиеси се включва испанският изпълнител на хармоника Антонио Серано. Затова и Пакито Д’Ривера нарича групата Madrid-NY Connection Band.

Музикантът разказва: „Интересно е как животът те завърта в пълен кръг. Завръщам се в Мадрид, за да създам групата Madrid-NY Connection Band. Всичко започна в Ню Джърси през 1996 г. в една от тези топли августовски вечери, в които пълната луна и бризът с аромата на цветята в градината ме приканиха да седна на хладните гранитни стъпала пред къщата ми в нежната компания на нашата домашна котка Мими, която никога не се отделя от мен. Скоро след това бавно движеща се по улицата кола спря и от нея слязоха четирима или петима младежи, които се приближиха към мен, казаха името ми и ми обясниха, че са част от група кубински музиканти, които акомпанират на певица от острова. Те дошли тук, защото им било интересно да видят къде живея. Първият, който ме заговори, бе талантливият пианист, композитор и аранжор от Манзанило Пепе Риверо, за когото тогава не съм си представял, че ще стане един от най-ценните ми музикални сътрудници. Чрез Пепе се запознах и работих с барабаниста Георвис Пико, перкусиониста Ювисни Агилар и басиста Рение Елизарде – El Negrón. Благодарение на тях и на моята дълга връзка с красива Испания имах възможността да създавам музика с – измежду много други – колумбийския вибрафонист Себастиан Лаверде и мадридския изпълнител на хармоника Антонио Серано. Двамата през годините докоснаха живота и кариерата ми със своята любов, изящна музикалност и чувство за хумор. С тях сформирах своята нова група – Madrid-New York Connection Band, в която Серано често гостува като наш предпочитан участник в специални проекти, като настоящия албум La Fleur de Cayenne. Той е резултат на тази връзка, на любовта между всичките участници – инструменталисти, композитори, аранжори, продуценти, дизайнери и технически екип. Свирим в най-различни музикални стилове, някои от които присъстват в тази еклектична колекция от пиеси в албума. Надяваме се той да ви хареса толкова, колкото на нас ни бе приятно да го запишем.“

Дата на издаване: 23 май 2025 г. от Sunnyside

Музиката от La Fleur de Cayenne на Пакито Д’Ривера Мирослава Кацарова представя в предаването си за латино джаз Desafinado по Jazz FM на 29 ноември от 11 ч. с повторение на 1 декември от 21 ч.