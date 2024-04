Краткосвирещият проект Freefall е искрена и завладяваща среща с музиката и таланта на Ния

Ния Ралинова е много талантлива българска виолончелистка, певица и композиторка, която в момента живее в Амстердам. На 19 април тя издаде своя дебют – краткосвирещия проект Freefall, който стана повод да разговаряме с нея в ефира на Jazz FM.

Ния се занимава с музика от ранна детска възраст. Когато е на 5 г., започва да свири на виолончело, a пътят ѝ като млада класическа челистка я отвежда на множество конкурси по света и на различни места в Европа, Латинска Америка и Близкия изток. Известно време живее в Испания, с чиято култура се чувства много свързана, а през последните години неин дом е Амстердам, където завършва Conservatory of Amsterdam. Сред любопитните моменти в нейната биография са изявите ѝ като водач на челистите в Jong Metropole - младежката версия на прочутия Metropole Orkest, което ѝ дава възможност да работи с имена като Бил Лоурънс от групата Snarky Puppy и номинирания за „Грами“ композитор и аранжор Крис Уолдън.

В ефира на Jazz FM Ния разкрива, че джазът има важна роля за нейното израстване като музикант. В момента тя е на етап в своята кариера, където се чувства свободна и окрилена да експериментира с различни стилове и да се фокусира върху създаване на авторската си музика. Така се ражда албумът Freefall. За своя дебют Ния казва: „Тази музика наистина може да ме опише като човек. Песните нямат типична поп структура, със започването им не знаеш какво да очакваш, към края на всяка една от тях се сменя и ритъмът, добавят се някакви нови неща и общо взето това много напомня на моя живот с всичките ми премествания в други държави, постоянни срещи с уникални хора и неочаквани неща.“

В своята музика Ния влага много любов, енергия и желание, нещо, което с лекота ще усетят и слушателите на Freefall. Албума вече е в стрийминг платформите, а цялото интервю на Таня Иванова с Ния може да чуете чрез плейъра под основната снимка.