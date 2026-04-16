Калин Вельов и Ире Васкес с първа оригинална песен на латино групата им Los Papis – Cha Cha: музикален образ на мечтата и пътна карта към нея

Песента Cha Cha на Калин Вельов и Ире Васкес с латино групата им Los Papis озарява деня и внася живителна енергия в ежедневието. В началото тя създава музикален образ на мечтата, след това се изпява живота – сивата реалност, в която сме в сенките на общественото мнение, съмненията, драматичните ситуации в живота – за да стигнем до осъществяването на копнението. „Всеки от нас живее градския живот и всекидневно се сблъсква с всичко, което ни се случва, докато се придвижим до работата или докато излезем от града, за да стигнем до мечтаното място. Няма как да не минем по улиците и напрежението. За това разказваме в песента. Има социален елемент, но прочитът е през хумора. Всеки ден карам колело в квартала и всичките варианти на градския живот са ми познати. Припевът е вече мечтата, в която бягаме от града с любимите ни същества и любимите ни занимания.“ – разказа Калин Вельов. Във видеото е кученцето на Ире, неговата котка, а кадрите са заснети в домовете на двамата и в техните квартали. Като стил песента е в посоката на кубинската ча-ча, като се използва осъвременен звук, за който се грижи Борислав Бояджиев. Свирят Вили Стоянов, Димитър Стоев, Георги Ангелов – тромбон, Дилян Давидков –тромпет, Борис Таслев – бейби бас, Георги Попов – конгеро, Шльоми Хаим – бонгосеро.

На 16 април Los Papis за първи път гостуват в Mixtape с голямо салса парти. На 18 април в трио ще бъдат в клуб „В джаза“ в Пловдив. Голяма част от видеото на „Ча ча“ е заснето на живо на салса събитие. „Беше безценно да уловим енергията и атмосферата. Този танц, тази музика носят много страст и силен заряд.“ – казва Калин Вельов. Cha Cha е първата авторска песен на проекта Los Papis, още три са пред завършване. Следващата ще излезе съвсем скоро и е в кумбия стил.