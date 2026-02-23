„Юпитер 7“ представят песента „Завинаги“: със и за Краси Куртев, който им показа пътя в музиката и в живота

По демо версия на песен на Краси Куртев създадената от него група „Юпитер 7“ записва песента „Завинаги“. В него влиза и оригиналният запис, в който на китара му акомпанира неговият син Нео Куртев. Тя се появява година, след като той си отиде от нашия свят, но ще остане с нас завинаги. „В този наистина емоционален момент с групата решихме да превърнем този демо запис в реална песен. Тя е много чувствителна, нежна, различна от всичко, което баща ми е правил през годините.“ – разказа Нео Куртев. Стилистиката на „Завинаги“ е различна и от това, което „Юпитер 7“ обичайно правят, но те са готови да приемат това предизвикателство и да направят нещо ново и необичайно за тях.

За песента избират заглавието „Завинаги“, защото така чувстват присъствието на Краси Куртев. „Надяваме се с тази песен да му отдадем почит. Той направи страшно много за нас, събра ни като формация, показа ни пътя към музиката. Една песен в негова памет е най-малкото, което можем да направим.“ – споделя синът му Нео. Заглавието ни отвежда и към идеята, че направеното добро остава завинаги. „Краси Куртев е създател на групата. Ние бяхме още ученици. Двамата с Нео ни събраха един по един.“ – разказва за началото на „Юпитер 7“ Елиа Найман.

Това се случва по време на пандемията, когато ограниченията в общуването отварят пространство да се появи нещо ново. Първата им изява е като подгряваща група на джаз и блус фестивала в Благоевград, а след това имат и първи самостоятелен концерт на сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал. Тогава публиката толкова ги хареса, че като си изпълниха програмата и изсвириха като бис всички останали песни, които знаят, хората поискаха концертът да се повтори отначало.

„Юпитер 7“ е целият живот за пианистката и беквокалистка Йоана Атанасова: „Краси не само искаше да ни научи как се свири фънк, поп музика, денс, рок, но и как да привлечеш вниманието на хората и те да се наслаждават на това, което правиш. Той искаше да ни научи на търпение, на любов, на поведение, на всички тези важни неща – как да се държиш като зрял човек. От него се научихме да се уважаваме и обичаме. Ние сме постоянно заедно. Всеки е от огромна важност в тази група.“

За „Юпитер 7“ Краси Куртев е баща не само като инициатор и създател, но и като постоянна подкрепа в техния път. Но никога не са записвали заедно. „Винаги сме искали да направим песен с него. Сега се получи. Тя е много красива.“ – посочва Елиа Найман. Нео Куртев описва баща си като осми член на групата, който постоянно им помага и дори излиза с тях на сцената, пише песни за групата: „Ще продължим да ги пеем и издаваме и се надяваме да продължим неговия музикален път. И да не спираме с музиката – да я обичаме и тя да ни обича.“ Йоана Атанасова добавя още към неговия образ: „Той обичаше музиката, обичаше хората. Целият му живот бе любов. Той раздаваше много любов, затова и всички толкова хора го обичат.“

И сега мнозина се включват в отдаването на почит към Краси Куртев чрез тази песен. Братът на Елиа – Сион Найман записва виолончелото, синът на друг член на „Акага“ – Иво Казасов – Радо Казасов – свири на барабаните, на пианото е първият пианист на формацията – Ясен Велчев, Михаил Шишков от „Акага академия“ помага с оркестрирането на цигулките, на които свирят Милена Борисова, Галя Атанасова – сестрата на Йоана Атанасова, Алекс Митева и Анелия Стойкова. В първата част звучи гласът на Краси Куртев, а във втората пее синът му Нео: „Това много ми помогна в този момент. Когато губиш такъв близък човек, това е разговор, който продължава. И няма как да приключи. Емоцията остава.“ Беквокалите пеят Лина Шишкова, Ася Рачева, Михаела Генова, Милена Ангелова. Заснетото от Георги Марков видео е с акцент върху спомените и емоциите с музиката. Музикантите снимат в студиата на Митко Кърнев и Силвия Маркова.

Делото на Краси Куртев „Юпитер 7“ ще продължат и в посоката на подкрепа на млади таланти. „Той искаше да направи още инициативи да се развива преподавателска дейност. Надяваме се, с каквото можем, да развием академия под някаква форма. Ще бъде нещо хубаво. Надяваме се по-скоро да стане и да продължим неговото дело.“ – казва Нео Куртев.