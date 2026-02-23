Jazz FM селекция: новата музика на 2026 г. в резюме

YOUN SUN NAH – LOST PIECES

Юн Сун На събира разпилените късчета от живота, заради които душата страда. В албума си Lost Pieces тя се обръща към теми като загубата в любовта, трудностите във взаимоотношенията, представата за дом, за да даде ориентир как да поправим счупеното. Юн Сун На ни призовава да се отучим да забравяме болката и да се научим да я лекуваме. Най-новият сингъл A Map of Pain е за това как преодоляваме токсичната любов.

Светослав Николов

Дата на издаване: 20 февруари 2026 г. от Warner

VITTORIO DE ANGELIS, TAKUYA KURODA – ROY’S MOOD

Италианският композитор и саксофонист Виторио де Анджелис преиздаде в кратка версия своя оригинална пиеса, която записа с тромпетиста Такуя Курода в албума си от 2020 г. Believe Not Belong. Roy’s Groove е посветена на Рой Харгруув. От нея са премахнати 3 минути – солото на пианото и няколко други елемента, в които звучи само акомпаниментът, с което на преден план излиза взаимодействието между саксофона и тромпета. Така остава есенцията и се постига сериозна концентрация върху мелодията и солата. Този съкратен вариант през 2020 г. послужи само за видео към пиесата, а сега официално бе издаден като сингъл. Пиесата на де Анджелис живее втори живот и набира популярност. Той заслужава да бъде забелязан – здраво стъпил в традицията на класическия джаз, я извежда в смуут джаз стилистика с фънк и нео соул елементи, като според нуждите добавя афробийт и щипка италианска романтика. В дебютният албум на де Анджелис има още едно дуо с тромпет – с Франческо Фратини. През 2022 г. музикантът издаде втория Perspectives и след няколкогодишна ни срещна с кратката сингъл версия на Roy’s Mood.

Светослав Николов

Дата на издаване: 20 февруари от Vittorio de Angelis & Takuya Kuroda

DOE, JOHN BATISTE – BLACK BOY (сингъл)

Изпълнителката на съвременен госпъл ДОУ осъществява първо сътрудничество с Джон Батист в песента Black Boy. „Black Boy e любовно писмо, напомняне, че нашите млади мъже заслужават да бъдат утвърждавани, защитавани, овластявани. Исках да създам песен, която изговаря живота, която казва на всяко тъмнокожо момче, че то е видяно, оценено и дълбоко обичано.“ – казва ДОУ в посвещението си към песента. Освен че изпълнява мокалите, в Black Boy тя свири на акустична китара. На наградите „Грами“ през 2025 г. спечели отличието за най-добър албум със съвременна християнска музика. В Black Boy Джон Батист има множество роли. Той е съавтор с вокалистката, пее беквокали, свири на саксофон, китара и клавишни – орган, пиано, синтезатор, пиано Wurlitzer. В записа бащата на Джон Батист – Майкъл Батист, свири на бас китара. Black Boy е записана с голям хор от 15 души и с брас секция с три тромпета и два тромбона.

Светослав Николов

Дата на издаване: 20 февруари 2026 г. от Life Room Label/RCA Inspiration

LEDISI – TEACH ME TONIGHT

Ледиси издаде сингъл, с който обрамчи албума си, посветен на Дайна Уошингтън – For Dinah. Teach Me Tonight е от сесиите за албума, но остава невключена в него. Тя е третото заглавие от проекта в акомпанимента на бигбенд, воден от Крисчън Макбрайд. Втората песен от сингъла – What a Difference a Day Made – е изпълнена на живо във Village Studio и преди пет месеца послужи като видео анонс към предстоящия към онзи момент албум. Тук Ледиси пее със своето обичайно трио, докато за албума записва с топ артистите Крисчън Макбрайд – контрабас, Майкъл Кинг – пиано, Маккленти Хънтър джуниър – барабани. Носителката на „Грами“ ще има първи концерт в България в Sofia Live Club на 24 ноември като част от програмата на Sofia Live Festival.

Светослав Николов

Дата на издаване: 20 февруари 2026 г. от Candid