Изпълнена с радост семейна Коледа в краткосвирещия албум A Joyful Holiday на младата сензация Самара Джой

Самара Джой издава първи краткосвирещ коледен албум, който следва двойния ѝ сингъл за празниците от 2022 г. и състоялите се след това концерти. Тогава тя бе с две номинации за наградата „Грами“, а към сегашния момент вече е носител на отличието за „Най-добър нов артист“ – категория, в която обикновено не попадат джаз музиканти, и за джаз вокален албум. Албумът е озаглавен по концертната ѝ програма с игра на думи с името ѝ – A Joyful Holiday („Изпълнен с радост празник“).

Една от двете песни от сингъла от миналата година – Warm in December – открива албума. Тя е изпята за първи път от Джули Лондон през 1956 г. в албума й Calendar Girl („Календарно момиче“) за любовта като копнеж във всеки месец от годината. За първи път в коледния репертоар я внася Сет Макфарлън през 2014 г. В изпълнението на Самара Джой е заявено вокалното ѝ майсторство в джаза като продължител на десетилетна традиция.

Втората песен от сингъла от 2022 г. развива тази тема в личен план. В O Holy Night Самара Джой пее с петима души от три поколения от рода си – с дядо си Елдър Голдуайър Маклендън, госпъл певец, който е на 92 години (неговата съпруга също е била певица), с баща си Антонио Маклендън – басист и вокалист, част от групата на Андре Крауч, с чичо си Лорън Маклендън и със своите братовчедки Тиера Лавъл Роу и Алана Алекзандър. „Няма нищо друго като семейството – идеално се съчетават вибратото, тоновете. Ние сме духовно и творчески свързани, както с никой друг. Това изпълва с удовлетворение.“ – посочи тогава вокалистката в интервю за Националното обществено радио на САЩ. Изпълнението е изградено в непрекъсната вокална градация върху органова основа, като молитва, докато не се стигне до кулминацията, в която всичко друго замлъква и в свръхемоционален момент към небесата се издига гласът на Самара Джой.

Като продължение, краткосвирещият албум A Joyful Holiday се разпростира във всички посоки, зададени от миналогодишния двоен сингъл. Той завършва със записано на живо изпълнение на баща и дъщеря в The Christmas Song – отглас от изпълнените с музика дни, още повече скрепили връзките в семейството през 2022 г. В албума тази песен присъства и в студийно солово изпълнение с класическо трио. Песните с такава формация са общо три – другите две са откриващата албума и Have Yourself a Merry Little Christmas, в която чрез промени в динамиката се изразява трепетното очакване на празничните дни.

В подхода към аранжимента най-силно впечатление правят двете песни само в клавирен съпровод, който е на друг много ярък музикант от младото поколение – 36-годишния Съливан Фортнър. Той е основният пианист на Рой Харгруув от 2010 г. до 2017 г., има успешна самостоятелна звукозаписна кариера, но и участия като студиен музикант в проекти на много от големите имена, сред които Сесил Маклорин Салвант, Тео Крокър и Пол Саймън. Неговото музициране подчертава акцентите, които Самара Джой поставя: той дава стабилна основа, но я прави изключително емоционална. И ако целта на O Holy Night, където той свири на Hammond B3 орган, е да ни извиси, то идеята на Twinkle Twinkle Little Me с неговото пиано e да чуеш всяка утешителна дума за твоята лична звезда, която ще осветява пътя ти и ще изпълва със светлина твоето сърце, звезда, изпратена ти лично от ангелите, грееща над теб с божествена светлина във всеки момент, но само ако се раздаваш безкористно и помогнеш на човек до себе си да сбъдне своя мечта. Да ни върне към тази класика от 60-те, която тогава са изпели The Supremes и Стиви Уондър, е поредното достойнство на този албум на Самара Джой.

Колекция от празнични видеа на Самара Джой:

Албум, който е илюстрация на радостта от музиката, но също така и на стремителното израстване в нея, следвайки призванието си. Точно за това цялата 2023 г. бе символична за Самара Джой със сензационния ѝ пробив с две награди „Грами“ и с необичайна за 24-годишно момиче зрялост.

Дата на издаване: 27 октомври 2023 г. от Dear Beverly Music, лицензиран за Verve

A Joyful Holiday на Самара Джой слушаме по Jazz FM в Singin’ & Swingin’ на 17 декември от 11 ч. с повторение на 20 декември от 21 ч.