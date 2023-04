Изключително добри са „Новините в джаза“, съобщени в „Първа емисия“ – дебютен албум на инициирания от Михаил Йосифов проект

Изключително добри са „Новините в джаза“, които младите музиканти, организирани и водени от Михаил Йосифов съобщават в своята „Първа емисия“. Албумът премиерно прозвуча в ефира на Jazz FM и вече радва нашите слушатели със своя заряд. Младите артисти – подбрани от Михаил Йосифов настоящи и бивши студенти в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, убедено свирят и пеят с плам в 10 авторски песни и пиеси, които доказват възможностите на всеки един от тях като автор на музика, текст и аранжимент, като вокалист и инструменталист, като призван за джаза артист.

Водената от тромпетиста Михаил Йосифов формация „Новините в джаза“ е с участието на вокалистите Велека Цанкова и Лъчезар Кацарски, на саксофониста Александрос Красидис, на китариста Красимир Зафиров, на контрабасистката Калина Андреева – всички до тук – автори на песни и пиеси; на пианото е Николай Костадинов, а на барабаните – Ивайло Манев. „Невероятна комбинация от млади, много талантливи музиканти, които сътвориха много красива музика“ – определи ги в студиото ни Михаил Йосифов. И попита реторично: „А от това по-хубаво – какво?“ В първи коментар Велека Цанкова определи програмата като шарена – с инструментални и вокални изпълнения в много течения на джаза – класически, фънк, боса нова, блус, фолклор. Всичко има, съгласяваме се в студиото четиримата с Калина Андреева. Младата контрабасистка определя албума като „крайния продукт на свободни хора, които пишат музика без предразсъдъци“. Простор за това отваря подходът на Михаил Йосифов – да даде основа, на която младите таланти да разгърнат потенциала си и да в която да вложат всичките си сили. „Имахме пълна свобода да пишем музика, каквато на нас ни харесва. Всеки я претворява през своето си виждане за музика и хубаво. Когато толкова професионалисти заедно реализират съвременни идеи, се получава нещо красиво. Всеки е креативен по своя начин. Мишо ни дава пълна свобода да се развиваме.“ – ясно показва с думите си Калина Андреева, че „Новините в джаза“ не само съобщават добрите новини от настоящето, но правят и прогнози за едно още по-хубаво бъдеще.

„Новините в джаза“ символично започва с композиция на преподавателя и лидер. Михаил Йосифов ги предупреждава за живота с „Хлъзгава повърхност“. Композиционно творбата създава усещане за разклащане, в което музикантите остават стабилни. „Основата ни е в това да се забавляваме, всеки да се чувства свободен да изрази себе си.“ – дава им ключ той. И наистина им предстоият и трусове, и бурни ветрове, но в тези стихии те трябва да устоят, дори да превърнат урагана в попътен вятър. Предпоставките са налице. „Те са достатъчно талантливи, всеки си е хванал живота в ръце и прави по сто неща, което ми напомня на нашата младост.“ – вярва в бъдещето им Михаил Йосифов, защото това е бил неговият път. Всички тях той открива като преподавател в Националната музикална академия. И докато свири с тях ги опознава като много добри професионалисти и харизматични артисти. „Реших, че трябва да се направи нещо по-сериозно.“ – взема решението той за създаването на „Новините в джаза“.

Снимка: Елисавета Петрушева

Михаил Йосифов е изключително подкрепящ в отношението си към младите музиканти. Той ги поставя във всички възможни ситуации, в които те ще се оказват цял живот и които ще трябва да отиграват, затова е важно сега да ги овладеят. И е стълб до тях. На живите свирения изпълняват авторска музика и кавъри, добре и малко познати; чрез отношението си към публиката създава у тях култура на сценично поведение, учи ги да се забавляват, докато работят. Учи ги. Неговото силно желание да работи с тях среща силното им желание да израстват. „Страшен кеф е да работим с Мишо. Освен всичките му ангажименти, е човек, който много добре може да се забавлява, и по този начин изразява и нас.“ – обрисува хубавата енергия на групата Велека Цанкова. Нищо няма да се случи само, но трудът ще бъде възнаграден. „За да додстигнеш до момента, в който се забавляваш, трябва да имаш самочувствието, че това, което правиш, го правиш добре. А това е вследствие на едни 100 – 200 000 часа занимания с инструмента.“ – усмихва се той с цялата сериозност в преувеличението на казаното. „Новините в джаза“, отбелязва Калина Андреева, „учат на дисциплина и отговорност – и как представяме музиката пред хората, и самоподготовката в нас.“

Така музиката се е превърнала в цел и средство, в целия им свят. Те композират и пишат текстове, виждат как музикални идеи добиват завършен вид в аранжиментите на Михаил Йосифов, внезапно им се поставят задачи, като например да четат на примависта, бързо трябва да изпробват различи варианти, да се настроят и пренастроят един към друг. Те се откриват и опознават, учат се на взаимодействие, култивират рефлекси за музиката. В „Първа емисия“ на „Новините в джаза“ всеки прави нещо любимо в приятелска среда. Както казва Калина Андреева: „Добивам увереност.“ Проектът е еманация на джаза – свобода, общуване, откритие, развитие, връзка. „И много забавен начин да си прекараш времето.“ – отново акцента върху забавлението поставя Велека Цанкова. И това има сериозен смисъл, както илюстрират думите на Михаил Йосифов: „Джазът за мен е абсолютна забава. На репетиция или участие отивам с усещането, че ще се видя с приятели, ще се съберем хора, на които ни е приятно. Натегната атмосфера не ражда позитивни емоции, а ние трябва да даваме емоции на обществото. Колкото са по-позитивни, толкова по-добре.“ С този подход музикантите се превръщат в генератор на положителна енергия. „Ако обичаш това, което правиш, доброто настроение го предаваш отсреща.“ – обръща се към публиката Велека Цанкова.

Първото представяне на „Първа емисия“ на „Новините в джаза“ ще бъде на 18 април в Bee Bop Café в Пловдив, следва концерт в Sofia Live Club на 29 април. На 8 май музиката ще звучи в Културен център – Стара Загора, на 25 май – на морския бряг в клуб Menthol във Варна, а на 6 юни – в клуб „Модерен театър“ в Бургас. Предстои обявяването на още две дати. Осъщественото с подкрепата на Национален фонд „Култура“ турне ще бъде съпроводено от майсторски класове в местните музикални училища. За Михаил Йосифов това е изключително важно. За него е мисия да намира нови поддръжници на жанра: „Много искам още млади хора да се запалват по джаза, да го видят като музикална алтернатива. „Новините в джаза“ е много добър пример за млади хора, които са припознали джаза като музика, която харесват и искат да изпълняват. Резултатът е много добър и желая да го споделям с всички навсякъде!“ С учениците те ще коментират какво е джазът, какво се случва в него, къде импровизацията добива смисъл, как да се научат да създават музика сами. „За да можем да ги въвлечем в нашия жанр и ако има някой, който се припознае, да дойде при нас. За мен е мисия да успея да направя така, че българските младежи да не гледат само извън България като вариант за добра реализация. Тук вече се случват много неща, има много музиканти, от които могат да се учат, имаме доста голяма сцена.“ – дава пример с препълнените зали на джаз събития у нас Михаил Йосифов. „Има огромен интерес, има сцена и един млад човек може да си оправи живота да бъде музикант в България.“ – убеден е той. И пак през смях, но не на шега, преформулира прочутата българска поговорка, спряла толкова много хора от професионална реализация в музиката: „Музикант до две – три къщи може да нахрани.“ Поне.

„Първа емисия“ на „Новините в джаза“ записва и смесва Алекс Нушев. В него има бонус песен на Велека Цанкова, създадена в същия формат през миналата година по проект, финансиран от Национален фонд „Култура“. В реализацията на проекта е водеща ролята на Елисавета Петрушева, придвижила всички детайли до успешната реализация. Концертът в София е с медийното партньорство на Jazz FM.