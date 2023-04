„Избирам да забелязвам слънце и усмихнати хора“ – дава ни поглед към живота Зорница Славова в дебютния си албум „Сегашно време“

„Преди 16 години влязох в Музикалното училище с няколко изписани тетрадки с текстове и тийн поезия. Единственото, за което мечтаех, беше да се науча да правя музика, за да ги издам… Днес, само 16 години по-късно, успях да реализирам в 10 песни 10 текста, които много ми се иска да стигнат до вас.“ – разказва в три изречения в социалните мрежи емоцията от създаването на дебютния си авторски албум Зорница Славова. През последните 7 – 8 години към стиховете се появяват и мелодиите. Така албумът „Сегашно време“ е вече факт с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и „Музикаутор“. Премиерата с концерт е тази вечер от 21 ч. в Sofia Live Club.

„Всеки един от текстовете е вдъхновен от лични истории. Създаването на този албум е най-трудното нещо, което съм правила. Изпитвам творческо удовлетворение – това е меко казано.“ – сподели Зорница Славова в студиото на Jazz FM.

Албумът е реализиран в близко сътрудничество с Александър Славчев, който свири на китара. Повечето бас линии създава Радослав Славчев – Riverman, а в една пиеса свири Евден Димитров. В създаването на музиката помага Александър Васев, който свири на кийборди. Браса в две пиеси подготвя Божидар Василев – Trombobby, на флюгелхорн в една се включва Владислав Мичев. Георги Стрезов записва албума и добавя щрайх в две от заглавията. Дуетен партньор в закриващата песен е Симеон Желязков. На премиерата довечера на сцената със Зорница Славова ще са Александър Славчев – китара, Александър Васев – кийборди, Владислав Мичев – брас и перкусии, Радослав Славчев – Riverman – бас, Виктор Викторов – барабани, Христина Нейкова – беквокали.

„Нямаме друго време, освен тук и сега. Старая се всеки ден да съм в настоящия момент и да се наслаждавам на малките неща, но със забързаното ежедневие това е много трудно.“ – коментира Зорница Славова заглавната песен от албума „Сегашно време“, с която той започва. В настоящия момент правим изборите. „Избори“ е заглавието на финалната песен в дует със Симеон Желязков. „От нас зависи дали ще сме усмихнати и щастливи. На каквото обърнеш внимание сутринта, така ще продължи денят ти. Аз избирам да забелязвам слънце и усмихнати хора. Надявам се да повлияя на слушателите повече от тях да правят така.“ – изразява надеждата си Зорница Славова.

Постпродукцията прави Димитър Ганчев, мастерирането – Юлиян Янев. Снимките са на Алек Григоров, а графичното оформление – на Биляна Агайна. Тя предлага визуалната концепция за излизане от рамката, за да се освободиш от миналото и да заживееш в настоящето.