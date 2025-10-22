If Not Now, When… ЛаТаня Хол преодолява тежко заболяване и се завръща към музиката, провокирана от въпроса „Кога, ако не сега?“

ЛаТаня Хол е една от най-високо ценените американски джаз и соул вокалистки, а на 10 октомври тази година се появи най-новият ѝ албум If Not Now, When… Той вече е определен като най-личният и сърдечен в дискографията ѝ и е отражение и резултат на един от най-трудните периоди в живота на певицата. Албумът представлява колекция от много внимателно подбрани малко известни песни, които се отличават с красиви мелодически линии и човеколюбиви истории, разказани отново и дълбоко емоционално от красивия глас на ЛаТаня Хол.

Албумът е плод на дълга и принудителна творческа пауза, предизвикана от Ковид 19. Заглавието на не е случайно – „Кога, ако не сега?“. Този силен въпрос Хол чува в един от най-тежките моменти в живота си. В ранните месеци на пандемията тя се разболява от Ковид 19 и прекарва повече от 5 месеца във възстановяване. През по-голямата част от времето е неспособна да говори, а какво остава да пее. ЛаТаня си спомня за тогава: „Загубих гласа си напълно и беше ужасяващо. Пеенето винаги е било за мен част от начина, по който се свързвам със света. Изведнъж това изчезна. Започнах да се съмнявам във всичко - ще мога ли отново да пея, дали ще бъде достатъчно добро, дали хората ще искат да го чуят…“ В тези трудни моменти съпругът на ЛаТаня Хол – Анди Милн, също музикант и пианист, ѝ задава въпроса: „Кога, ако не сега?“, който тя определя като мълния. Така, с воля на духа и методично лечение, Хол успява да върне гласа си и да започне да пее отново.

Новият албум на ЛаТаня Хол се ражда като рефлексия на нейните противоречиви чувства, съмнения и вътрешни борби. Затова тя избира да изпее песни, които бележат дълбоката ѝ чувствителност и благодарност към момента на певчески ренесанс. А сред избраните тракове са Pretty Eyes на великия Хорас Силвър, две песни на Аби Линкълн, към която Хол има специално отношение, Day Dreaming на Арита Франклин, където се чува фин, деликатен диалог между красивия глас на вокалистката и акустичните инструменти. Тук звучи и хармониката на изумителния Грегоар Маре, считан за наследник на голямото изкуство на Тутс Тилеманс. Разбира се, всички останали инструменталисти в записите са първокласни джаз музиканти, някои от тях – колеги на Хол от Консерваторията в Оберлин, където тя преподава вокално изкуство.

Впрочем, ЛаТаня Хол е многолик творец с множество активности. Освен че често концертира, тя е и предпочитан гост-вокалист в концертите на други изявени свои колеги. Била е близо до Хари Белафонте в последните му пет концертни години, както и гост-вокалист на турнетата на Steely Dan, а преди това – и на Даяна Рос. Като най-креативен за себе си тя определя периода, в който е работила с Боби МакФерин. ЛаТаня Хол пее като гост в два от неговите най-силни албума – SpiritYouAll от 2013 г. и Vocabularies от 2010 г. В тях той кани най-изявените и способни на експерименти вокалисти. Колаборацията на ЛаТаня с Боби МакФерин продължава и със създадения от него 12-гласов ансамбъл – Voicestra.

Днес тя отново пее и се изразява свободно с гласа си, а новият й албум If Not Now, When… е новото силно и лирично начало на творческия ѝ път.

Дата на издаване: 10 октомври 2025 г. от Blue Canoe Records

If Not Now, When… на ЛаТаня Хол слушаме в Singin’ & Swingin’ на 19 октомври от 11 ч. с повторение на 22 октомври от 21 ч.