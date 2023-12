Грегъри Портър с първи коледен албум Christmas Wish: песни на надеждата във време на тревожни социални реалности

Грегъри Портър издава първи празничен албум Christmas Wish („Коледно желание“) с класически произведения, соул песни от 60-те и три свои оригинални творби. С него той отдава почит към музиканти, пред които се прекланя като вокални майстори – Нат Кинг Коул, Франк Синатра, Ела Фицджералд и Дайна Уошингтън. Тук звучат класики като Silent Night, Holy Night, Little Drummer Boy, Christmas Time Is Here, Do You Hear What I Hear?, What Are You Doing New Year's Eve?, която изпълнява в дует с младата сензация, носителка на две награди „Грами“, Самара Джой. В промо видео двамата споделят спомени от празничните дни. Преживяванията са от детските години и се отнасят към скъпоценни мигове със семейството.

В албума са по-малко популярните The Christmas Waltz от Сами Кан и Джул Стайн, написана през 1954 г. за Франк Синатра, както и Cradle in Bethlehem, която Нат Кинг Коул записва в своя коледен албум The Magic of Christmas от 1960 г., осем години след като е създадена от американския композитор Лари Сток и канадския текстописец Алфред Браян. За да представи първия си коледен албум, Грегъри Портър използва необичайно средство – създаде музикално видео с кратки откъси от няколко песни:

В Christmas Wish Грегъри Портър включва и соул песни от 60-те от творчеството на Стиви Уондър (Someday at Christmas) и Марвин Гей (Purple Snowflakes). Те идват със социални послания за нужната промяна в света – за свобода, за край на бедността, за свят, в който има по-малко тъга. Всичко това, уверява той с тези песни, ще постигнем с любовта вътре в нас. Интересна е историята на Purple Snowflakes. Марвин Гей я записва през 1965 г., но след това тя не е издадена и дълги години не достига до публиката. Вместо това музиката служи върху нея да бъде сътворена нова песен, отново на любовна тема, но без коледния сюжет – Pretty Little Baby. Звукозаписната компания Tamla усеща в нея толкова голям потенциал, че записва и видео.

Така Грегъри Портър проследява коледната традиция в цялата ѝ нишка от XIX в., през песните от ерата на джаза от 20-те до края на 50-те и на соула – през 60-те години на миналия век, до съвремието със своите оригинални произведения. Албумът не е капсула, в която да се уединим в празничните дни, а е силно свързан с живота. Пряко обърнати към слушателя са трите оригинални произведения – Everything’s Not Lost, Christmas Wish и Heart for Christmas. Те завършват облика на албума като колекция от песни на надеждата във време на тревожни социални реалности. Първата от тях е и сингъл към албума, като съдържа в себе си призив в празничните дни да не забравяме хората в беда. „В мен се е вградило и често излиза в моята музика чувството, когато си най-добре, когато си на върха, когато ти е най-хубаво, да не забравяш хората, които страдат.“ – казва Грегъри Портър.

Втората от трите му оригинални песни – заглавната – е с обич към майката – дала толкова много, единственото желание е да я прегърнеш и целунеш за Коледа. Тя прави пряка препратка и към раждането на Спасителя.

Третата – Heart for Christmas, е с призив да се завърнем към чистите чувства, с които като деца сме реагирали непосредствено и с радост на всеки миг и сме го превръщали в празник. Така коледното желание от заглавието се превръща в пожелание за празници в светлина.

В модерна аренби, соулфул и госпъл звучност на джаз основа песните са продуцирани от дългогодишния партньор на Грегъри Портър Трой Милър, а на пианото е друг отдавнашен сътрудник на музиканта – Чип Крофърд. Продукцията е създадена на два континента – в Ню Йорк и Лондон, като в „Аби роуд студиос“ са записани и оркестровите партии на създадения от Милър Kingdom Orchestra. Целия албум можете да чуете в плейлиста по-долу:

