„Гравитация“ на „Блуба Лу“ неустоимо притегля към висините

„Гравитация“ съдържа инструментални композиции, които носят имената на архитекти-модернисти от началото на XX в. Музикантите от „Блуба Лу“ реализират нов прочит на модерността чрез богати, многопластови текстури от перкусии, китара, пиано и симфоничен оркестър – изложба от минималистични звукови картини, в които могат да бъдат открити елементи на съспенс, мистика и романтика. „Гравитация“ е размишление за абстрактната, чиста и тайнствена форма на красивото. – представят Димитър Паскалев и Константин Кацарски новия албум на дуото си „Блуба Лу“.

„Гравитация“ на „Блуба Лу“ е албум на просветлението и озарението, на смелите идеи и на стремежа към осъществяването им, на откривателството и на съграждането, на това което идва от нас и остава след нас в по-хармоничен свят. Това новаторското дуо постига през метафората за архитекти със смела визия, необикновени и необичайни, с нови идеи, които оценяваме като важни за човешкото развитие. „Идеята е основана на усещането, че някъде в стратосферата изкуствата имат общо начало. Там архитектите стават музиканти и музикантите стават архитекти. И където липсва гравитация, архитектурата става летяща музика.“ – очерта паралела Димитър Паскалев.

В това издигане до стратосферата се освобождаваме от окови. И музикантите ни дават пример за нужното да се извисиш. „Мисля, че човек трябва да се изпразни от ежедневието, от битовизма. Но трябва и концентрация в това, което правиш, за да му се отдадеш и да станете едно цяло.“ – описа предпоставящата духовен полет нагласа Константин Кацарски. Гравитацията от заглавието придобива нов смисъл не на това, което те задържа, а на неустоимото притегляне към висини.

Метафората с новаторски архитектурни идеи ни показва как съграждаме в полета на въображението: достигаме до непомислени досега концепции и създаваме непознати досега форми. Те се разпознават като нужни и желани, превръщат се в ново стъпало за човечеството и стават негови символи. „Албумът е като картини от изложба. Посветили сме пиесите на архитекти, пионери и визионери, защото самият аз съм архитект, но и защото искаме да преминем отвъд клишетата за звук и пространство и да намери пресечни точки. Не трябва директно да се търси интерпретация на тези личности, а на стратосферното пречупване през нашата чувствителност на тяхната история и на опита им да въведат хармония в пространството.“ – насочва вниманието ни към рецепцията на албума архитектът и музикант Димитър Паскалев.

Петте пиеси са избрани сред десетки музикални идеи и показват моментното състояние на двамата музиканти във връзката им в проекта. Отворената сетивност бележи всеки аспект на работата по албума, разказва Константин Кацарски: „Освен разговорите за тези архитекти, използвахме техники и експерименти със звука и инструментите, както винаги. Всички партии са записвани на цяло, някои – дори без метроном, а свободно. Може би затова в този албум се усеща флуидност на звука в композиции, в които се случват много неща.“

Всичко в многоизмерността на този процес възниква със своята роля – в подходящата форма, за да запълни именно онова специално място, предназначено за него. Триизмерната картина музикантите съставят с работата по текстурите в дълбочинен план. „Това бе най-забавната част от процеса, тъй като трябваше да се разглобят половината инструменти в студиото, да се свири по тях с четчици, винтчета, да се лепят монети по струните на пианото...“ – описва работата Константин Кацарски. В тази игра като звук се разпознава всеки непреднамерен шум, като шумоленето на якето по време на записа. Търсени или случайно открити, съставните части се сглобяват във формата, която сама ги е извикала, за да възникне, става ясно от думите на Константин Кацарски: „Процесът бе дълъг, но идеите се родиха спонтанно, бързо и в две сесии.“

ГРАВИТАЦИЯ by Bluba Lu

Любо Цанев е участник в концертната версия на „Гравитация“. Албумът ще бъде представен в обща музика, която тримата създават през последните три седмици на базата на композициите и на концепциите, които въплъщават. „Откривам ново приятелство с тези двама прекрасни визионери в музикален и творчески аспект. Те успяват да изкарат звук и да ме провокират да свиря и да мисля по начин, различен от това, което съм правил досега. Това ме обогатява.“ – получил нов импулс в устрема на „Блуба Лу“ към стратосферата е Любо Цанев.

Премиерата на „Гравитация“ е от 20 ч. днес в Sofia Live Club, а следващото представяне е на 20 януари в Bee Bop Café в Пловдив.