Френската певица Камий Берто превръща бразилски истории и легенди в музикални произведения и ги издава в албума Voz e Vocês

Камий Берто е виртуозна млада джаз певица от Франция, която се вдъхновява от музиката и културата на Бразилия за последния си албум Voz e Vocês. Тя е на 39 години и отдавна е любима на мнозина със своите унисони върху прочути инструментални джаз сола. Камий Берто спечели огромна аудитория с непринудено и спонтанно пеене в публикуваните в социалните мрежи видеа, в които се появява с прическа ала Амели Пулен и с виртуозен скат изпълнява сложни пасажи. Тя има ярък импровизационен музикален стил. Завършва магистратура с приз за класическо пиано, но след това продължава своето обучение, като изучава в Консерваторията в Ница опера, театър и танци. На 20 години започва да пише детски песни. За джаза е вдъхновена от баща си, който много обича този жанр. Затова се записва да учи импровизация в Парижката консерватория.

За шестия си албум Voz e Vocês Камий Берто се готви дълго време. Още през 2013 г. печели грант, с който заминава в Бразилия, за да изследва в продължение на три месеца бразилската музика, междувременно учейки португалски. Там събира истории и легенди, които превръща в музикални произведения. Сприятелява се с много местни жители и почти всяка година се завръща, за да си сътрудничи с местни музиканти и да пее с някои от великите таланти на тази необятна в музикално отношение страна. Новият ѝ албум е в почит към тези радостни срещи, резултат на вдъхновение от Бразилия и любов към страната.

Камий Берто изумява слушателите с динамичния си подход към джаза и френския шансон. Нейният стил е впечатляващ с пълната интонационна овладяност и широкия диапазон на импровизаторската ѝ изказност. Не е изненада, че тя веднага е пленена и мотивирана да улови енергията на това бразилско горчиво-сладко саудаджи, което дълго опознава. Нейната сериозна отдаденост на бразилската култура дълбоко впечатлява артисти, организатори на фестивали и известни личности от музикалната индустрия. През 2022 г. решава да направи подарък на своите приятели от Сао Паоло и Рио де Жанейро – свързва се със звукозаписни инженери, които да запишат импровизирани сешъни с бразилски колеги, основно от новото поколение артисти. Така се ражда албумът Voz e Vocês.

Дата на издаване: 25 октомври от Sunnyside

