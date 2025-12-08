Fascination на Джон Секада и Гонзало Рубалкаба: с любов и почит към Нат Кинг Коул като към артист, превърнал се в модел за свързването на две култури елегантно и с финес

Музиката на Нат Кинг Коул интерпретират по съвременен начин в нов албум двама латино титани – легендарният кубински пианист Гонзало Рубалкаба и вокалистът Джон Секада, многократни носители на наградата „Грами“. След Solos от 2021 г. във формат пиано и глас, през тази година те записват албума Fascination в разширен музикален състав. В репертоара са песни като Unforgettable, Stardust, Quizas, Quizas, Quizas и др. Тези версии не са цитати на песните на Нат Кинг Коул. Рубалкаба, който винаги ни е изненадвал, е подходил креативно към аранжиментите, като е освъвременил красивия ретро музикален материал. Получила се е романтична смес от елементи на джаз и латино, която напомня за испаноезичните албуми на Нат Кинг Коул, същевременно звучи модерно, фино и елегантно.

Двамата артисти се свързват съвсем случайно преди години по време на полет от Маями до Сан Франциснко и си разменили телефоните. Един ден Секада се обадил с предложението да запишат албум пиано и глас със стари песни, интерпретирани в нови версии. Рубалкаба веднага приел. В продължение на годината те обсъждали концепцията, репертоара и новата светлина, в която да поставят старата музика. Така се ражда албумът Solos. Секада споделя, че за него е било огромно предизвикателство да пее с джаз пианиста Рубалкаба, който подхожда непредсказуемо към песните. Но както чуваме в тези записи, пианистът с невероятни пробиви в контекста на инструменталния джаз, показва съвършено различен подход към вокалния съпровод. Това е голямата култура на добрия джаз пианист – умението да разграничи акомпаниментното изкуство от това на солиращия инструменталист.

За Нат Кинг Коул Секада твърди, че е част от спомените от детството му, когато в дома му се слушали неговите песни на испански. Затова и целият албум е сътворен с любов и почит към артист, превърнал се в модел за това как две култури се свързват елегантно и с финес – американският джаз и латино традицията. Секада се отличава със своя страстен и пропит от цветове латино вокал. Той е сред най-прочутите гласове на Куба, носител на „Латино Грами“, създател на песни за Глория Естефан, Рики Мартин, Дженифър Лопес и др. Музикантът емигрира в Маями със семейството си през 1971 г., където започва активно да се занимава с музика. В средата на 70-те се среща с Емилио Естефан, който става негов мениджър и му осигурява достъп до групата на сестра му Глория. Следва дебютен самостоятелен албум, награди и дуети с артисти като Франк Синатра и Оливия Нютън Джон. В албума Fascination той пее с дъщеря си Микаела Unforgettable.

Дата на издаване: 29 август 2025 г. от Peer Southern Productions