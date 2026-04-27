Елина Дуни и Роб Лъфт разказват красиви истории в албума Reaching for the Moon

Новият албум на родената в Албания джаз певица Елина Дуни излезе на 24 април тази година и се нарича Reaching for the Moon. Той е реализиран от ECM и отново включва красива, съноподобна музика, изпълнена от опияняващия глас на Дуни. Неин партньор тук е експресивният британски китарист Роб Лъфт.

Двамата отново са поели по своите магически музикални пътешествия, които преплитат различни култури, езици, традиции. Този албум представя на преден план дуото - глас и китара, макар че Елина тук свири и на перкусия, а електронните ефекти са дело на китариста. Двамата артисти работят заедно и в предходни албуми на Дуни - Lost Ships и A Time to Remember, но там те се появяват в квартет.

Звучността на новия им албум е много интимна и лична. Неслучайно албумът започва с мечтателна версия на класиката на Ървин Бърлин, дала името на албума. На финала на продукцията е друга джаз пиеса - Lonely Woman на Орнет Колман, позната ни и в обичаното изпълнение на Радка Тонеф. В тази магнетична музикална колекция чуваме още оригинални песни на Дуни и Лъфт, традиционна музика от Косово, приспивна песен, написана от персийската певица Махса Вахдад, балада от италианския певец и автор на песни Пино Даниеле, авторската песен Les Berceaux на френския композитор Габриел Форе, теми за филм, написани от японеца Шигеру Умебаяши и от поляка Кшиштоф Комеда.

Албумът Reaching for the Moon на Елина Дуни наистина разказва истории, а спокойният, наративен глас на вокалистката показва дълбоките й връзки с музикалния материал, който е избрала да претвори. Самият факт, че издател е ECM красноречиво подчертава привлекателната другост на музикалната естетика на певицата, която понастоящем живее и работи в Швейцария. Впрочем, Дуни започва работа с ECM още през 2012 г. с квартета си, а през 2018 г. реализира за прочутия лейбъл албума си Partir, изцяло соло запис, в който тя пее и свири на пиано, китара и перкусии. С него Дуни прави много силно впечатление, защото включва песни на 9 езици от различни места по света.

За Елина Дуни The Gardian пише: „Малко съвременни певици, повлияни от джаза, успяват да звучат толкова ярко като себе си, докато черпят вдъхновението си от такова разнообразие от жанрове, езици и културни истории, както родената в Албания вокалистка Елина Дуни. А за себе си и за новия си албум самата Елина споделя: „Нашето дуо, както и нашият проект е музикално пътешествие. Използваме различни стилове и езици, за да се преодолее пропастта между хората”.

Находчивостта на Дуни като певица е добре съчетана с инструменталните умения на Лъфт като китарист. Двамата заедно се носят между различни музикални идиоми, нежно обгръщат мелодиите, подчертават емоционалния израз на текстовете на песните и така засилват настроенията, и цялостната атмосфера на произведенията.

Албумът Reaching for the Moon е реализиран от ECM и е записан в студио La Buissonne в Южна Франция през юни 2025 г., а продуцент е Манфред Айхер. Тогава двамата артисти - Дуни и британският китарист Лъфт, са на турне в Европа - в Италия, Швейцария, Великобритания, Албания, Германия. Така се е получил вдъхновен албум, в който артистите разказват своите истории, а тяхната тиха и поетична мисия е да накарат хората да се чувстват по-малко самотни, преодолявайки границите помежду си.

Дата на издаване: 24 април 2026 г. от ECM