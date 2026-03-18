Нова музика
Ейприл Варнър посвещава новия си албум на своето огромно вдъхновение Ела Фицджералд

Трибютът ще бъде достъпен в стрийминг платформите на 20 март, когато излиза официално на пазара

Публикувано на 18.03.2026
Автор: Таня Иванова

На 20 март талантливата американска вокалистка Ейприл Варнър издава новия си албум, наречен Ella. Както подсказва самото заглавие, това е проект, създаден в чест на Първата дама на песента - Ела Фицджералд. Ella се появява след дебюта на Варнер April от 2024 г. и последвалите го две части на Winter Songs, като всички те излизат от каталога на Cellar Music Group.

Ейприл Варнър пее от 5-годишна възраст. Тя е класически обучавана певица и години наред се занимава с опера, преди да открие очарованието на джаз музиката през 2016 г. – жанр, за който дотогава не знае абсолютно нищо. В едно интервю Ейприл разкрива, че операта е много стриктно изкуство, а това, което я пленява у джаз музиката е свободата и възможността да изразиш себе си. Варнър се запознава с джаза по време на бакалавърските си години в Университета в Индиана, като първоначално се обучава в хор The Singing Hoosiers, преди да учи при известните джаз вокалисти Сашал Васандани и Тиърни Сътън, a след това и при Тео Блекман в Музикалното училище в Манхатън. През 2023 г. Ейприл Варнър печели Международния джаз конкурс „Ела Фицджералд“, а сега, три години по-късно, посвещава своя нов албум на едно от най-големите си вдъхновения и влияния.

„Първият вокалист, когото си спомням, че съм слушала, е, разбира се, Първата дама на песента – Ела Фицджералд. С всичко в нея, с нейното живо присъствие на сцената, с лекотата, с която запленява вниманието на своята аудитория, с лекотата на движението в гласовия ѝ диапазон, знаех, че тя ще бъде моето най-голямо вдъхновение. Винаги съм знаела, че ще искам да ѝ посветя албум предвид какво е направила нейната музика за мен досега в кариерата ми.“ – казва Ейприл Варнър.

В нейния нов албум Ella се включва добре познатият на българската публика пианист Емет Коен, който е и автор на аранжиментите. В записите слушаме още басиста Ясуши Накамура и барабаниста Юлийсис Оуенс джуниър, на когото Ейприл изказва огромни благодарности с думите, че отново е бил толкова вдъхновяващ и невероятен продуцент и ментор. „Благодаря и на многото феноменални музиканти, които помогнаха тази колекция да оживее.“ – казва още вокалистката. Част от записите са реализирани в комбо, а в други формацията се разширява и разгръща, като тромпетистът Браян Линч допринася с допълнителни аранжименти. Ансамбълът включва още пианиста Уилям Хил III, тромпетистите Натаниел Уилифорд и Майкъл Круз, тромбонистите Джефри Милър и Джейкъб Мелша, както и саксофонистите Клийв Гайтън и Марк Грос.

В селекцията попадат знакови песни от репертоара на Ела Фицджералд като A-Tisket, A-Tasket, Night and Day, Cheek to Cheek, Dream a Little Dream of Me, Fly Me to the Moon и др., а присъствието на версията на I Couldn't Sleep a Wink Last Night, част от диптих заедно с In the Wee Small Hours of the Morning, изненадва приятно, въпреки че никога не е записвана от Ела. Подходът на Ейприл Варнър към тези велики песни е съвременен и изпълнен с разбиране, дълбоко осмисляне и преклонение. В записите няма следи от имитация, а от искряща любов, която със своя вокален гений, артистичност и отличителна жизнерадост Ела Фицджералд напълно заслужава.

Дата на издаване: 20 март 2026 г. от Cellar Music Group

