Ейприл Варнър посвещава новия си албум на своето огромно вдъхновение Ела Фицджералд

На 20 март талантливата американска вокалистка Ейприл Варнър издава новия си албум, наречен Ella. Както подсказва самото заглавие, това е проект, създаден в чест на Първата дама на песента - Ела Фицджералд. Ella се появява след дебюта на Варнер April от 2024 г. и последвалите го две части на Winter Songs, като всички те излизат от каталога на Cellar Music Group.

Ейприл Варнър пее от 5-годишна възраст. Тя е класически обучавана певица и години наред се занимава с опера, преди да открие очарованието на джаз музиката през 2016 г. – жанр, за който дотогава не знае абсолютно нищо. В едно интервю Ейприл разкрива, че операта е много стриктно изкуство, а това, което я пленява у джаз музиката е свободата и възможността да изразиш себе си. Варнър се запознава с джаза по време на бакалавърските си години в Университета в Индиана, като първоначално се обучава в хор The Singing Hoosiers, преди да учи при известните джаз вокалисти Сашал Васандани и Тиърни Сътън, a след това и при Тео Блекман в Музикалното училище в Манхатън. През 2023 г. Ейприл Варнър печели Международния джаз конкурс „Ела Фицджералд“, а сега, три години по-късно, посвещава своя нов албум на едно от най-големите си вдъхновения и влияния.

„Първият вокалист, когото си спомням, че съм слушала, е, разбира се, Първата дама на песента – Ела Фицджералд. С всичко в нея, с нейното живо присъствие на сцената, с лекотата, с която запленява вниманието на своята аудитория, с лекотата на движението в гласовия ѝ диапазон, знаех, че тя ще бъде моето най-голямо вдъхновение. Винаги съм знаела, че ще искам да ѝ посветя албум предвид какво е направила нейната музика за мен досега в кариерата ми.“ – казва Ейприл Варнър.

В нейния нов албум Ella се включва добре познатият на българската публика пианист Емет Коен, който е и автор на аранжиментите. В записите слушаме още басиста Ясуши Накамура и барабаниста Юлийсис Оуенс джуниър, на когото Ейприл изказва огромни благодарности с думите, че отново е бил толкова вдъхновяващ и невероятен продуцент и ментор. „Благодаря и на многото феноменални музиканти, които помогнаха тази колекция да оживее.“ – казва още вокалистката. Част от записите са реализирани в комбо, а в други формацията се разширява и разгръща, като тромпетистът Браян Линч допринася с допълнителни аранжименти. Ансамбълът включва още пианиста Уилям Хил III, тромпетистите Натаниел Уилифорд и Майкъл Круз, тромбонистите Джефри Милър и Джейкъб Мелша, както и саксофонистите Клийв Гайтън и Марк Грос.

В селекцията попадат знакови песни от репертоара на Ела Фицджералд като A-Tisket, A-Tasket, Night and Day, Cheek to Cheek, Dream a Little Dream of Me, Fly Me to the Moon и др., а присъствието на версията на I Couldn't Sleep a Wink Last Night, част от диптих заедно с In the Wee Small Hours of the Morning, изненадва приятно, въпреки че никога не е записвана от Ела. Подходът на Ейприл Варнър към тези велики песни е съвременен и изпълнен с разбиране, дълбоко осмисляне и преклонение. В записите няма следи от имитация, а от искряща любов, която със своя вокален гений, артистичност и отличителна жизнерадост Ела Фицджералд напълно заслужава.

