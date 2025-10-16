Единство на джаз и съвременно изкуство в новия албум на SF Jazz Collective, наречен Collective Imagery

SF Jazz Collective (SFJC), водещата формация на една от най-престижните американски джазови институции SFJAZZ, издава новия си албум Collective Imagery, който бележи нов етап в развитието на ансамбъла. От 2004 г. насам, когато е сформиран SFJC, основен ангажимент на членовете му са създаването на нови аранжименти на произведения от съвременни автори, но този път музикантите решават да акцентират върху композиторската си работа, записвайки албум с изцяло оригинална музика. За тази роля на SF Jazz Collective като композиторски колектив говори още преди години саксофонистът Джошуа Редман, когато за известен период от време е музикален директор на SFJC.

„Много е удовлетворяващо да чуеш група от изключително силни индивидуалисти, които намират общ език. Изборът на всеки един от нас и музиката, която създадохме, бяха изключително лични.“ - казва саксофонистът Крис Потър, настоящият музикален директор на колектива. Пианистът в групата – Едуард Саймън, който е член на SFJC от 2010 г., посочва: „Изключително вдъхновяващо е да пишеш за някои от наистина топ музикантите на сцената днес, знаейки, че можеш да напишеш всичко без ограничения и че те ще намерят начин написаното да проработи и да звучи по-добре, отколкото първоначално си си го представял.“ В SFJC свирят още саксофонистът Дейвид Санчес, тромпетистът Майк Родригес, вибрафонистът Уорън Улф, басистът Мат Брюър и барабанистът Кендрик Скот.

Collective Imagery е плод на сътрудничеството на SF Jazz Collective с de Young Museum в Сан Франциско. Всички композиции в албума са вдъхновени и провокирани от конкретно визуално произведение. Всяко от двете изкуства говори чрез своя характерен език, а тук се е получил мултижанров диалог, който подсилва връзките не само между отделните форми на изкуство, но и между хората, препращайки към идеята за свързаност и обединение - послание, с което като че ли изкуството се справя блестящо за разлика от други проблематични сфери на живота. Сред темите, залегнали в създаването на пиесите в Collective Imagery, са разделението в обществото, опазването на природата и справянето с природните бедствия, отхвърлянето на обществените норми и др.

Въпреки сериозните теми, провокирани от съвременното изкуство, в най-новата музика на SF Jazz Collective се прокрадва звукът на надеждата, а свободата се усеща не само в начина, по който са създадени пиесите, но и в полета, с който са изпълнени и записани. „Септетът като формат е много по-малък от бигбенд, така че можете да чуете личността на всеки един от групата, но с повече оркестрови възможности от типичната малка джаз група. Има място за неочаквани неща.“ – разкрива Крис Потър.

Обединявайки джаз и съвременно изкуство в новия си албум Collective Imagery, SFJC предават на джазов език силни послания, представяйки ни друга перспектива към живота и неговите изпитания. „Мисля, че е невъзможно да пренебрегнем факта, че изкуствата трябва да отразяват чувството на емпатия и състрадание към всички и че има значение, когато нещата са несправедливи. Важно е също така да си кажем, когато нещо е истина: „Хей, чакай малко, това всъщност е истината.“ Всичко това дава отражение на изкуството, с което сме избрали да се занимаваме и помежду си обсъждаме как да излъчваме добра енергия, която се надяваме да бъде от помощ по някакъв начин чрез нашата музика.“ – споделя още Крис Потър.

Дата на издаване: 17 октомври 2025 г.