Еди Даниълс пресъздава албум на Милтон Насименто от 1969 г. и му посвещава пиеса в To Milton With Love – музика красива, виртуозна, самобитна и екзотична като нейните създатели

Красивата и жизнелюбива музика на един от най-ярките бразилски музиканти, композитори и певци Милтон Насименто интерпретира Еди Даниълс в новия си албум To Milton with Love. Насименто е сред артистите, които силно са повлияли множество джаз музиканти със своето творчество. Затова произведенията му са постоянно изпълнявани по различен начин и от вокалисти, и от инструменталисти. За кларинетиста и саксофонист Еди Даниълс това е трети албум от поредица в почит към бразилски творци. Досега той ни срещна с музиката на Егберто Жисмонти и Иван Линс. В To Milton with Love свирят още множество чудесни джаз музиканти като Антъни Уилсън – китара, пианиста Джош Нелсън, басиста Кевин Акст, барабаниста Рей Бринкър. Завършеност на продукцията придава струнен квартет, изсвирен на живо.

В центъра на тяхното внимание е вторият студиен албум на Милтон Насименто Courage от 1969 г., в който участват Хърби Хенкок – пиано, Еумир Деодато – орган, аранжименти и диригент, както и Аирто Морейра – перкусии. Идеята да бъде пресъздаден този албум е на основателя и собственик на звукозаписната компания на Еди Даниълс Resonance Джордж Клавин. Неговото предложение е продиктувано от яркия му спомен от лична среща с Милтон Насименто през 1969 г. в малък джаз клуб в Ню Йорк. Тогава бразилецът представял Courage, а Клавин се сдобил с копие от албума, който вече петдесет и шест години продължава да е най-любимият в колекцията му. След 10-те пиеси от албума Courage, в To Milton With Love следва посвещение към Насименто – For Milton е написана от пианиста Джош Нелсън и е изпълнена само в дуо от него и Еди Даниълс.

Еди Даниълс е един от най-ярките американски джаз кларинетисти, свирил с Фреди Хъбард, Били Джоел, Бъки Пицарели, Дон Патерсън и други. Той изпълнява и класическа музика, а също така свири на саксофон. От 80-те години насам акцентира на кларинета. Носител е на награди „Грами“ и на редица други отличия. През 2009 г. швейцарският композитор Даниел Шнайдер пише специално за него концерт за кларинет и оркестър Matrix XXI – съвременна музика, в която Еди Даниълс също се чувства в свои води. Но, както се чува и в To Milton with Love, той е брилянтен джаз интерпретатор и импровизатор, способен да даде свой собствен прочит на оригиналната музика на Милтон Насименто. В интерпретацията на Еди Даниълс тя е красива, виртуозна, самобитна и екзотична като своя създател.

Сред върховете в творчеството на Милтон Насименто е албумът му с Уейн Шортър от 1975 г. Native Dancer, считан за един от най-добрите латино джаз албуми на всички времена. Той е сред най-прогресивните музикални явления през 70-те години, когато Уейн Шортър прави мост между джаз-рок, елементи на фюжън и бразилски ритми и интонации. Албумът повлиява силно на множество съвременни джаз артисти като Морис Уайт от Earth, Wind & Fire и Есперанса Сполдинг, която записва самостоятелен албум със самия Милтон Насименто.

Дата на издаване: 29 август 2025 г. от Resonance

To Milton with Love на Еди Даниълс представяме в предаването ни за латино джаз Desafinado на 22 ноември от 11 ч. с повторение на 24 ноември от 21 ч.