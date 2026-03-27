Джазът в центъра на поп културата: Whatever’s Clever на Чарли Пут

Джазът намира интнересни начини да се пресъздаде и отново да бъде в центъра на вниманието като поп култура – и като жанров изказ, и като послания, а цялостно – като израз на отношението към живота. Поп звездата с милиарди слушания се обърна към този стил, за да създаде с него в основата новия си албум Whatever’s Clever.

Отвсякъде ни заливат лоши новини и у хората се насажда страх. Добре е в този момент да знаем, че докато лошото не ни се случи, трябва да се радваме на това, че сме живи. А тогава имаме всички шансове максимално умело да избегнем това вездесъщо лошо. Until It Happens to You на Чарли Пут с Джеф Голдблум и оркестъра на Милдред Сницър изразява точно това.

И кой по-добре може да го каже от една днес поп звезда, слушана по целия свят, който като дете е бил тормозен в училище, а когато е започнал да се занимава с музика, е получил нервен срив заради претоварване. Станал известен с поредица от кавъри в собствен канал в Ютюб, когато подписва с първата си голяма звукозаписна компания, първият сингъл, който издава, е отново със същата окуражаваща тема. „Да бъдем като Марвин Гей и да действаме. В теб е лекът, от който се нуждаеш.“ – се пее в „Марвин Гей“ – дует с Меган Трейнър от албума Nine Track Mind, издаден от подразделение на Уорнър.

За новия си албум в социалните мрежи Чарли Пут сподели: „Не мисля за тези песни като за добри, а като за истина. Никога не съм се разкривал толкова много пред всички вас, а ви го дължа. Първо трябваше да погледна себе си отблизо.“ В интервю за „Билборд“ музикантът добавя: „В този албум пея за неща, за които обичайно не пея. Хората познават музиката ми по-добре, отколкото мен, тъй като не съм им дал възможност да ме опознаят. Ето, това е тази възможност.“ Песни от Whatever’s Clever правят своята премиера на живо по време на петдневния цикъл от концерти на Пут в Blue Note в Лос Анджелис. В интервю пред публиката той посочва: „Албумът е присъщо джазов и невероятно честен.“

Сред имената от джаз и производната ѝ музика тук са Майкъл Максоналд, Кени Логинс, Кени Джи. В целия албум присъстват госпъл елементи, има много фънк, а пилотният сингъл е песента Changes, с която Пут обяви, че ще става баща. В повечето от песните съавтор е BloodPop – това е псевдонимът на продуцента от електронната музика Майкъл Тъкър.

Дата на издаване: 27 март 2026 г. от Atlantic / „Орфей мюзик“