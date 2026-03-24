Джазът като камерна музика в секстетния албум на Обри Джонсън The Lively Air

Сурова емоция и безгранично майсторство – The Lively Air е втори албум на композиторката и вокалистка Обри Джонсън. Той е записан в 6-членен камерен джаз ансамбъл, в който Томоко Омура свири на цигулка, Алекс Лори – на бас кларинет, тенор и алт саксофон и флейта, а в ритъм секцията са пианистът Крис Макарти, басистът Мат Ароноф и барабанистът Джей Сойър. Алблумът съдържа основно творби на Обри Джонсън, но в почит към традицията, тук има песни на Джони Мичъл и Кърт Елинг. Сред авторите е членът на нейната група Томоко Омура, а две заглавия с бразилски аромат са написани от покойния днес Лайл Мейс, познат като член на групата на Пат Матини.

Албумът е посветен на барабаниста от първото трио на Обри Джонсън – Джереми Нолър, който си отива от нашия свят през 2022 г. Както споделя, в момент, когато е мислела да се откаже да пише музика, тъй като тя не е добивала формата, която е била в съзнанието ѝ, той се е появил като спасител заедно с басиста Мат Ароноф и пианиста Крис Зиемба. „През времето, в което свирихме заедно, Джереми играеше важна роля в създаването и оформянето на звученето и усещането на моята музика. Той бе винаги мил и насърчителен по начин, който ме вдъхновяваше да продължа да пиша и да свиря, дори когато чувствах, че искам да се откажа. Винаги ще бъде благодарна, че имах шанса да го познавам и да свиря с него.“ – признателна е Обри Джонсън.

По създаването на албума The Lively Air тя работи с Били Чайлдс като ментор, благодарение на стипендия от Chamber Music Amercia. Тя покрива разходите за репетициите и частично за записите. Сложният материал от албума е добре структуриран и е записан в рамките само на три дни. Това е и благодарение на възможността седем пъти да бъде предварително изпълнен пред публика с подкрепа от South Arts. Когато и фините настройки са направени, шестимата са готови да влязат в студиото и успяват на един дъх да създадат продукцията.

Фотограф за кориците на албумите на Обри Джонсън е откритето на Гретчен Парлато Лорън Дезбърг.

1. Hope (music and lyrics by Aubrey Johnson)

2. The Words I Cannot Say (music and lyrics by Aubrey Johnson)

3. Help Me (music and lyrics by Joni Mitchell)

4. Don’t Be Afraid (music and lyrics by Aubrey Johnson)

5. Chorinho (music by Lyle Mays)

6. The Waking (music by Kurt Elling and Rob Amster, lyrics by Theodore Roethke)

7. I’ll Never Need To Know (music Aubrey Johnson, lyrics by Gentry Johnson)

8. For Luna (music by Aubrey Johnson)

9. The Miracle Is In Us (music and lyrics by Tomoko Omura)

10. Quem é Você (Close To Home) (music by Lyle Mays, lyrics by Luiz Avellar)

Дата на издаване: 20 март 2026 г. от Greenleaf Music