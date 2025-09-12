Да пазим сърцето чисто, защото то ни е нужно да обичаме. Канадката Eлишия Биро с втори сингъл четири години след първия – Just Wait a Minute

Живота виждаме така, както избираме да гледаме на него. Канадската авторка на песни, пианистка и вокалистка Елишия Биро ни представя като свое естествено състояние винаги да дава на света най-доброто от себе си, следователно – да търси, да намира и да подхранва добротата си и другите си качества. И да се грижи за своето сърце. Защото то е нужно да обичаш любимия човек, такъв, какъвто е – невероятен и безценен. Така всеки ден е облян в слънчева светлина и макар никога досега да не сме се чувствали по-добре, знаем, че всеки ден е по-хубав от предишния. С тези ведри послания идва новият сингъл на Елишия Биро Just Wait a Minuite. С тази песен тя даде много силна заявка да бъде забелязана от света. Сингълът излиза от престижния лейбъл Universal Music Canada/Deutsche Grammophon.

Елишия Биро сяда за първи път пред пианото на 4-годишна възраст, а днес най-много обича да пише песни и да пее. Още от малка има оригинални музикални хрумки, първите си песни пише на 14-годишна възраст, а започнала да усвоява езика на джаза на 16 год. и добавила към пианото и китара, музиката ѝ започва да добива зрялост. Израства, слушайки Каръл Кинг, Нора Джоунс и Джон Мейър. От джаза най-силно се повлиява от Ела Фицджералд и Оскар Питърсън, транскрибира негови изпълнения, също и изпълнения на Ред Гарланд. В началото на професионалната ѝ кариера през 2021 г. доверие ѝ гласува продуцентът Боб Рок, работил с „Металика“, „Мотли Крю“ и „Аеросмит“. Четири години по-късно тя издава втори сингъл, през цялото време поддържайки връзката с аудиторията си в социалните мрежи. Тя има клипове от изпълненията си на външни локации, често пуска клипове от дома, а като основна линия преминават видеата, които записва в спалнята си. „Когато имаш свое креативно пространство, се отпускаш, експериментираш с нови идеи и приемаш своите грешки. Едновременно се чувствам като слушател, като че ли в стаята е някой друг и той чува моята автентичност и уязвимост.“ – споделя вокалистката в интервю за индийското онлайн списание Alma.

В това пътешествие виждаме как тя преминава от по-твърдия поп през класическия джаз и електрониката до сегашния си авторски облик – соулфул джаз. „Моята музика е смесица от много влияния, но основно извличам от джаз, соул и поп музиката. Когато пиша, започвам с идея, резонираща дълбоко в мен. Първо се появява музиката, а след това изграждам наратива по нейната емоция. Искам песента да извика чувства в мен, тогава ще направи по своя си начин това у слушателите.“ – добавя за усещането си тя.

Чрез любовта си към музиката Елишия Биро споделя любовта си към живота и във видеото към песента Wait for a Minute, заснето в естествена среда, но с добавени магични елементи. За да покаже, че светът е пълен с вълшебства и те са навсякъде около всеки от нас.

Дата на издаване: 12 септември 2025 г. от Universal Music Canada/Deutsche Grammophon