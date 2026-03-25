Chasing Shadows на Nubiyan Twist: органичното човешко в дигиталната среда

Петият албум на групата Nubiyan Twist е динамична смес от джаз, афробийт и електроника, която обединява различни гласове от музикалната общност на формацията и която представя органичното човешко в днешната основно дигитална среда.

За Chasing Shadows лидерът на групата и продуцент Том Ексел казва: „Искахме да сътворим музика – радостна и определено човешка – която не може да съществува без връзката между хората. Изкуственият интелект може за секунди да напише една фуга, но не може да улови химията и хаоса, които възникват, съберат ли се музикантите заедно. Chasing Shadows е нашият начин да утвърдим това.“

Сред специалните гости в албума са малийската звезда Фатумата Диавара, която пее в заглавната песен, както и пианистката Патрис Ръшън. Диавара е първата малийка – солистка на електрическа китара. Родена е в Брега на слоновата кост, а понастоящем живее във Франция. Преди да стане търсен за множество проекти артист с активна самостоятелна кариера, тя работи като актриса. В момента подготвя пореден албум и представя своя серия китари.

Албумът на групата е с позитивно звучене и подчертава силата на единението. Деветчленната формация с бигбендов звук Nubiyan Twist е сформирана през 2011 г. от студенти в Колежа по музика в Лийдс и постепенно става позната и любима в цяла Великобритания. Първият им албум излиза през 2015 г., следват още три, като междувременно излизат на най-различни сцени, включително най-големите – на „Гластънбъри“ и на джаз фестивала в Единбург.

Водещото за тях сп. Rolling Stone извежда с определението „енергия, ритъм, младежки дух, лудост, прецизност и множество влияния.“

Дата на издаване: 20 март 2026 г. от Strut