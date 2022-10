Братя Владигерови сътворяват „Магия“ по стиховете на Рилке

В началото е една песен – по стихотворението „Пантерата“, най-известното на Рилке. „Беше само идея да напишем една песен. И изведнъж какво стана?! Енергията на ѝ ни поде. През последните две години този проект ни държа много силно. Правили сме и други неща, но докато не завършихме албума, не спряхме. Вярвахме, че ще стане много хубаво на това за нас ново поприще.“ – сподели Александър Владигеров в интервю по Jazz FM за албума с песни в почит към Райнер Мария Рилке. Той определя поета като философ и съвременен мислител. Поетът ни гледа от обложката на диска в снимка на портрет, нарисуван през 20-те години на миналия век от Пастернак, далечен роднина на дядото на музикантите – Панчо Владигеров.

„Магия“ си дойде с целия работен процес като естественото име на албума.“ – добавя Константин Владигеров и обяснява: „Направихме го в пандемия, сред локдауни, когато всичко бе в безизходица, с липсата на хоризонт какво ще се случи с нас… Стискахме палци да се случи проектът. Стана магията, че албумът се роди.“

В „Магия“ (Magie) участват над 30 основни музиканти и гости, а сред тях е великата Красимира Стоянова. Проектът е твърде голям, за да го чуем сега в цялост на живо, затова на премиерата на албума довечера от 20 ч. в камерна зала „България“ той ще бъде във версия с „Кварто квартет“ и Васил Хаджигрудев – контрабас. Текстовете няма да бъдат изпети в песните, а ще бъдат прочетени от актьора Мариян Маринов. „Музиката ще говори за текста. Хората ще го усетят чисто инструментално.“ – казва Александър Владигеров. Стиховете на Рилке са отпечатани и в книжката към диска. Те са в превод на Пламен Хаджийски. „Толкова добре преведени, че още повече се вдъхновихме, още повече усетихме какво е Рилке за нас.“ – възхитен от умението на преводача е Константин Владигеров.

Музиката от „Магия“ ще звучи отново още следващия ден на концерта на братя Владигерови в добричкото село Пчеларово в дома на мецената маестра Константина Петкова. „Тя е най-великият човек – филантроп, когото сме виждали. Ще бъдем в джазово одухотворена вечер.“ – възкликва Александър Владигеров. Преди две години двамата братя свирят там със сестра си Екатерина. След това в отговор на журналистически въпрос тя определя маестра Петкова като „катедрала“. Концертът е по проекта „Срещи с изкуството в артистичния дом на маестра Константина Петкова“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Снимка: Светослав Николов

„Магия“ е шести албум в дискографията на братя Владигерови. Преди Коледа те ще ни представят още един свой диск заедно със сестра си Екатерина с творби на три поколения от фамилията, очертаващи 120 години от музикалната история на България. „Имаме идеята да наречем албума „Веселите Владигерови“. Музиката в него е много жизнена, с много каламбури. Той е с много интересни изцяло авторски пиеси.“ – описва го с характерна за семейство Владигерови широка усмивка Александър.