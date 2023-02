Брад Мелдау със свой подход към песенното творчество на „Бийтълс“ в албума Your Mother Should Know

След като през 2018 г. Брад Мелдау свири произведения на Бах от цикъла „Добре темперирано пиано“ във Филхармонията на Париж, той отново е поканен от институцията две години по-късно, за да представи музиката на „Бийтълс“. За пианиста това не е нещо ново, тъй като през годините по един или друг начин великите песни на британската поп и рок група са били част от концертния и студийния му репертоар, но сега за първи път той ги изпълнява самостоятелно по време на цялостен концерт. Събитието е документирано чрез албума Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles, който излезе преди няколко дни от каталога на Nonesuch Records.

„Безспорно музиката на „Бийтълс“ е универсална – тя пресича културни и поколенчески граници, откриват я нови и нови слушатели. В тези песни има непосредственост и завършеност, които въвличат слушателя. Когато започнах да свиря на пиано, не знаех за „Бийтълс“, но много от пиано-поп музиката, която слушах по радиото, произтича точно от техните песни. Така изкуството им стана част от моята същност. Когато по-късно открих „Бийтълс“, всичко се свърза. Тяхната музика и влиянието им върху други артисти продължава да насища моето изкуство.“ – думи на Брад Мелдау в превод на Светослав Николов.

В Your Mother Should Know Брад Мелдау изпълнява 9 композиции на Джон Ленън и Пол Маккартни и една на Джордж Харисън. Пианистът отива с една идея по-далеч в тази своя концертна програма, включвайки на самия финал произведението на Дейвид Боуи Life on Mars? и така набляга на връзката и приемствеността между песенното творчество на „Бийтълс“ и следващите композитори, дали своя отпечатък върху популярната музика.

Мелдау обича песните на „Бийтълс“ и тази любов е в основата на неговия подход към тях. Като прибавим и дълбочината на осмисляне на тази музика от негова страна, това дава ясна представа за звученето на албума. Музиката на „Бийтълс“ се отличава със силни мелодии и солидна конструкция, а това от своя страна дава възможности за интерпретаторска свобода, нещо от което интелигентен и виртуозен музикант като Мелдау нямаше как да не се възползва. Той подхожда към песните на „Бийтълс“ като към музикални класики, запазвайки характера и специфичната им емоционална атмосфера, но не пропуска да ги направи свои и на места си позволява излизането от оригинала в музикален полет отвъд всякакви граници. Съвсем заслужено публиката от своя страна отвръща с бурно одобрение, както свидетелстват аплодисментите в края на всеки един от записите.

Дата на издаване: 10 февруари 2023 г. от Nonesuch Records