Бас виртуозите Крисчън Макбрайд и Едгар Майър с първи дуо албум. Представяме първия сингъл от него

След като от години изнасят концерти в дуо, двамата бас виртуози Крисчън Макбрайд и Едгар Майър записаха първия си съвместен албум, наречен But Who’s Gonna Play the Melody? Проектът излиза от каталога на Mack Avenue Records и ще бъде официално на пазара на 22 март. В него басистите изследват нови музикални територии, разгърнати от бекграунда им, свързан с джаз, фолк, блуграс, фънк и класическа музика.

Носителят на 6 награди „Грами“ Крисчън Макбрайд е един от най-активините и харизматични музиканти в джаза, а Майър е класически басист, постоянно разширяващ своите хоризонти. В биографията му са записани сътрудничества с артисти като Джошуа Бел, Йо-Йо Ма, Бела Флек, Крис Тили и др. Крисчън Макбрайд и Едгар Майър се запознават през 2000 г. по време на учебен бас лагер, организиран от Виктор Уутън, а срещата им завършва с джем сешън. Първият им съвместен концерт се провежда 7 г. по-късно. „Да бъдеш на една сцена до Едгар, от една страна, може да бъде депресиращо. Бих искал да умея да правя това, което той може. Но също така е и вдъхновяващо, защото то ме кара да бъда уверен в това, което мога да правя и което правя добре.“ – казва Крисчън Макбрайд в интервю за cornellsun.com. От своя страна Едгар Майър споделя: „Да свиря с друг басист е нещо рядко за мен. Предпочитам да си сътруднича с допълващи се взаимно инструменти. Да свириш с Крисчън е преживяване, което обаче е твърде удовлетворяващо, за да го пропуснеш. Той е любимият ми бас музикант и аз обичам да го слушам отблизо и да усещам потока на неговата енергия и реакциите му.“

Връщайки се назад във времето, Макбрайд си спомня кога Майър е привлякъл вниманието му: „За първи път научих за Едгар преди около 25 години от великия Рей Браун. Един ден Рей ме попита дали съм чувал Едгар да свири. Когато отговорих с „не“, Рей ме заведе в кабинета си и ми показа видео, направено от него заедно с Едгар и Виктор Утън. Веднага станах най-големия фен на Едгар. Оттогава следя кариерата му с лупа и той безспорно е един от най-великите виртуози, докосвали се някога до контрабаса. Мисля за него по същия начин като за легенди като Гари Кар или Скот Лафаро. Със самостоятелните си проекти и музикални начинания той оформи свое собствено пространство. Много съм развълнуван да свиря заедно с моя вдъхновяващ приятел.“

Тази седмица Крисчън Макбрайд и Едгар Майър представиха първия сингъл от предстоящия си албум. За тази композиция Крисчън разкрива: „Моят приятел Едгар Майър е абсолютно прецизен, когато свири на бас. Неговата интонация е перфектна, техниката му е перфектна. Но когато изпълнява блус, мисля, че това дете от Оук Ридж, Тенеси, излиза на преден план. Може да чуете точно това, което имам предвид в нашия нов сингъл Barnyard Disturbance.“

Едгар Майър може да слушаме в още един нов албум, издаден през изминалата година. Това е As We Speak, в който басистът свири заедно с Бела Флек, Закир Хюсеин и Ракеш Чаурасиа. Със своите инструменти банджо, табла, контрабас и флейта бансури четиримата изплитат музикално платно отвъд жанровете. As We Speak е с 3 номинации за награда „Грами“: за най-добър съвременен инструментален албум, за най-добра инструментална композиция Motion и за най-добро глобално изпълнение за Pashto. Победителите в отделните категории ще станат известни на 4 февруари, когато ще се проведе церемонията по връчването на 66-те годишни награди „Грами“.