Арнау Гарофе за дебютния си албум Frantik Zen: „Няма да е честно и искрено да споделя нещо с хората, ако аз не съм доволен от себе си.“

Испанският саксофонист Арнау Гарофе Фарас, който от почти 8 години живее в България, е готов с дебютния си албум Frantik Zen. Концертната премиера ще бъде тази вечер от 21 ч. в Sofia Live Club. Арнау е добре познат от участието си в десетки различни формации и проекти и благодарение на яркия си талант той бързо успя да се впише в българската джаз сцена и да стане част от джазовата общност у нас. Сега музикантът прави крачка напред, издавайки своя дебют като лидер. За Frantik Zen Арнау Гарофе казва в ефира на Jazz FM: „Все едно е дете, но е мъдро дете. Аз от много години исках да направя нещо лично, професионално, нещо, с което да изкарам тези звуци, които имам в главата си, нещо, което хем да е искрено, хем да е честно, хем да е персонално, хем да е наистина моят глас.“

Frantik Zen включва 8 композиции, написани от Арнау Гарофе с пълна отдаденост и без никакви компромиси. Всяко от произведенията е обмисляно дълго време, а целта на саксофониста е била да създаде музика, която да му харесва и с която да бъде честен пред себе си. За своята композиторска работа Арнау разкрива: „Използвам различни подходи. Първоначално имам един дълъг период, когато не слушам музика, за да си изпразня главата. Играя много с въображението. Разбира се, че има музикални техники, които ти помагат да намериш нови идеи, но аз използвам много въображението и музикалните очаквания, като си задавам въпроса „Как искам да звучи това?“

Пиесите в дебютния албум на саксофониста Арнау Гарофе са обединени от заглавието Frantik Zen, което музикантът превежда като „неистово спокойствие“. Това на пръв поглед странно заглавие сякаш успява да обхване цялата лудост на времето, в което живеем. „Имах един период, в който бях много неспокоен и сякаш чрез тези композиции намерих спокойствие.“ – разказва Арнау. Той пише по-голямата част от музиката в разгара на пандемията през 2021 г. и във всеки един от записите се усеща това противоречие между неистовото, лудото, безумното и спокойствието, хармонията, усещането за дзен. Албумът пленява слушателя със своите грууви елементи, преплетени с лиризъм. Жанрово пиесите препращат към фюжън звученето, но саксофонистът предпочита определението „съвременна музика“.

Арнау Гарофе осъществява записите с група, на която има пълно доверие. „Исках най-добрите музиканти за мен и те наистина изпълняват моята музика много добре.“ – казва саксофонистът и не пести суперлативите за своите колеги. Във формацията свирят пианистът Стив Хамилтън, китаристът Александър Логозаров, басистът Радослав Славчев – Riverman и барабанистът Васил Вутев.

„Много съм доволен. Спомням си, че един преподавател, който имах преди много години, някак ми показа този път. Музикантите сме много критични към себе си и никога не сме доволни от нашите произведения. Но този път аз реших да направя нещо, за което знаех от самото начало, че ще бъда доволен. Уинтън Марсалис го казва много добре – ние сме първият филтър. Няма да е честно, няма да е искрено да споделя нещо с хората, ако аз не съм доволен от себе си. Мисля, че това е несправедливо както към публиката, така и към мен.“ – Арнау Гарофе изразява своето удовлетворение от работата си по Frantik Zen. Цялото интервю на Таня Иванова със саксофониста може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Frantik Zen ще бъде достъпен за публиката на физически носител – компактдиск, и за дигитален данлоуд чрез download card. Албумът ще бъде качен в стрийминг платформите през пролетта на следващата година.