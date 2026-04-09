A Time For Love на Стейси Кент: медитативни размишления за природата на любовта във време, в което тя е по-необходима от всякога

Албумът A Time For Love е поредно музикално бижу, което Стейси Кент сътворява в отличителната си стилистика – тя винаги държи на брилянтното единение между музика и текст. Може би заради това е подбрала произведения на някои от най-ярките майстори в песенното изкуство, сред които са А. К. Жобим, Бърт Бакарак, Стиви Уондър и други. И тази нова продукция представлява завръщане към интимната, камерна атмосфера, която помним от албума ѝ Songs From Other Places. Там, както и в новия проект, Стейси Кент пее в дует с пианиста Арт Хирахара, чието бляскаво и изразително пиано е в съзвучие с тихия, на места шепнещ глас на Кент. Песните, които тя включва в новата си колекция, са своеобразни медитативни размишления за природата на любовта във време, в което тя е по-необходима от всякога. В някои песни към дуото се присъединява и Джим Томлинсън, който е и съпруг на Кент, а в записите той свири на саксофон, флейта, перкусия. Впечатляваща е неговата композиция What Goodbye is For.

И в тези свои интерпретации Стейси Кент е вярна на своята сдържана, овладяна певческа фраза, изградена на изключителното ѝ чувство за вкус и мярка. Нейната вокална стилистика е свързана с ярката ѝ музикалност в съчетание с безупречно отношение към текста, а тя пее на няколко езика – английски, френски, португалски, испански.

Стейси Кент се е превърнала в безусловно харесван артист от огромна маса почитатели по целия свят, което също е доказателство за способността ѝ да изразява емоционалната сърцевина на песните с деликатно нюансирани интерпретации, които надхвърлят границите на жанровете и се противопоставят на дефиниции и категоризации. Нейният рядко срещан многоезичен репертоар включва джаз стандарти, шансони, боса нова, оригинални песни, сътворени основно от нейния съпруг Джим Томлинсън. Някои от текстовете на песните ѝ са написани от прочутия писател Казуо Ишигуро, носител на Нобелова награда за литература. Срещата помежду им е съдбовна, защото самият Ишигуро един ден споделил по радиото, че Стейси Кент е сред любимите му певици, а пък тя е изучавала литература като първа специалност и харесвала книгите на писателя. Така се срещнали и започнали своята много продуктивна музикално-литературна колаборация от 2006 г. насам. В текстовете си за Кент Ишигуро се фокусира върху идеите за паметта, пътуването, копнежа – теми, които често се появяват както в репертоара на вокалистката, така и в романите на Ишигуро.

Стейси Кент е прочута с безкомпромисното си умение да артикулира всяка дума така, сякаш я изпява лично и близо до теб, с финес и деликатност, вдъхновено пеене с минималистичен подход, за което „Ню Йоркър“ пише: „Стейси Кент превръща песните в кратки истории, изпълнени със страст, романтика, чудеса. Ако се докоснете до нейните приглушени музикални разкази, Кент може да ви донесе целия свят.“ В този контекст са създадени и изпълнени песните от най-новия ѝ албум A Time For Love, който със сигурност ще украси нашите пролетни и летни настроения и, навярно, ще се превърне в саундтрак на предстоящите слънчеви и мечтателни дни.

Дата на издаване: 3 април 2026 г. от naïve

A Time For Love на Стейси Кент слушахме в Singin’ & Swingin’ по Jazz FM на 5 април от 11 ч. с повторение на 8 април от 21 ч.