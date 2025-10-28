14 години след дебюта си барабанистът Дейв Поуп записва втори албум – Skyfall – отново с Джон Патитучи на баса и с брат си Майк Поуп на пианото (и на шестструнна бас китара в едно от заглавията)

Дейв Поуп започва музикалните си занимания едва 14-годишен в т.н. garage bands – аматьорски рок групи, които репетират в гаражите и разчитат на публиката в квартала. И това изобщо не е случайно, тъй като цялото семейство на Дейв, включително и двамата му братя, са музиканти. Практиката в гаражите го оформя като мултиинструменталист, но с течение на времето той определено се ориентира към ударните.

Дебютният албум на Дейв Поуп като лидер е записан през 2012 г. в трио и е озаглавен You and The Night and The Music. Следва 14-годишна пауза до 18 юли 2025 г., когато се появява новият му албум, записан също в трио и озаглавен Skyline. Въпреки дистанцията във времето, в двата албума са забелязва знакова особенност от изключителна важност – осезателното присъствие на виртуозния басист Джон Патитучи – партньор през годините на легендарните Уейн Шортър, Хърби Хенкок, Чик Къриа и Есперанца Спалдинг. В Skyline, който ще бъде представен премиерно по Jazz FM в цялост в предаването All-Time Jazz Masters на 28 октомври, Патитучи свири на акустичен контрабас, а в някои от пиесите – и на електрическа бас китара. Другият участник в триото е Майк Поуп – брат на лидера, който също е мулти-инструменталист, но в албума той е пианистът.

Любопитни момент в Skyline не липсват: във Falling Grace Майк Поуп и Джон Патитучи свирят на 6-струнни електрически бас китари, без пиано, подкрепени от Дейв Поуп на ударните. Албумът Skyline включва две оригинални композиции: заглавната, чийто автор е лидерът, и Country Nocturne от неговият брат Майк Поуп.

Някои от заглавията в албума също предизвикват любопитство, например откриващата Hermitage прави асоциация с Ермитажа – световноизвестния музей в Санкт Петербург, но всъщност означава „отшелничество“. Или пък Falling Grace – известна композиция на Стив Суолоу, чието заглавие в светския контекст (защото има и религиозен) напомня, че след главоломния успех би могло да се стигне и… до пропадане в бездната.

„Невероятно е, че са минали 14 години, откакто триото записва за последен път. Планирахме да влезем в студиото през 2020 г., но трябваше да отложим всичко заради Ковид. За щастие, успяхме да се съберем за два дни през лятото на 2024 г. Резултатът надхвърли моите очаквания, имайки предвид, че никога не сме свирили на живо, а записахме албума с няколко нерепетирани идеи.“ – споделя със слушателите Дейв Поуп.

Дата на издаване: 18 юли 2025 г. от Blue Canoe Records

Представяме в цялост Skyline на Дейв Поуп трио в All-Time Jazz Masters на 28 октомври от 22 ч.