Влюбил се от първо докосване в пианото в Portrait, Армел Дюпа се завръща тук за солов концерт

Армел Дюпа за първи път дойде в България през 2016 г. за участие в концерта на Георги Корназов на Plovdiv Jazz Fest. През годините той продължи да се завръща тук с него и за концерти с вокалиста Петър Салчев. „Чувствам, че публиката в България е по-различна от тази във Франция – топла и сърдечна, не слуша снобски.“ – каза за специалното си отношение към слушателите на концертите му тук Армел Дюпа.

Днес той за първи път ще изнесе соло пиано концерт в клуб в България. Музикантът ще ни поднесе „Зимни песни“ в Пространство за култура Portrait от 20 ч. За първи път Армел Дюпа свири на тази сцена през октомври в квартета на Георги Корназов. „И абсолютно се влюбих в пианото тук. Затова предложих на Юлиана да се върна през декември и да направя солов концерт на него.“ – сподели музикантът.

Марката на произведения в Берлин в началото на миналия век инструмент му е напълно непозната, дори в интернет не може да намери нищо за нея. „А Юлиана ми разказа, че го е спасила от унищожение. Това пиано има свой характер. И за мен е голямо вдъхновение да представя на него концерта „Зимни песни“.“ – разказа Армел Дюпа.

И обеща да чуем музика с лечебна сила. „Убеден съм, че в нещата, които ни се случват, има повече от това, което сме в състояние да осмислим. Музиката може да се слуша за забавление и някои концерти са специално за това. Така съм правил дълги години, но сега искам да създавам музика, изпълнена с дух. Особено когато говорим за акустична музика и хората са близо до пианото – тогава те могат да почувстват вибрацията на инструмента и моята вибрация, моите енергии. Музиката наистина може да лекува, ако я допуснем да ни изпълни отвътре.“ – описа усещането си за предстоящото преживяване Армел Дюпа.

В „Зимни песни“ тази вечер ще чуем класически джаз песни. „Вярвам, че те са създадени с идеята да те озарят отвътре.“ – описва ги музикантът. В репертоара ще има и негови оригинални пиеси, а също и момент, в който ще се съчетаят музика и поезия. Бащата на приятелката му Диана е актьор и ще чете стихове, докато Армел импровизира на пианото.

Френският пианист превърна България в своя втора родина. Още при първото си идване тук обиква страната ни, намира любовта, дори възнамерява с приятелката си да се преместят да живеят у нас. Куриозно, когато прави изследване на своето ДНК, се установява, че една трета от кръвта му е от Източна Европа.

И още можете да научите от интервюто, публикувано в плейъра под основната снимка.