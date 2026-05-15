Виртуозност, приятелство и щипка хумор в албума на Владимир Кърпаров и Асен Дойкин Eastern Passage

Двама от най-именитите български джаз музиканти, които от години живеят в чужбина, записаха своя първи съвместен албум. Това са саксофонистът Владимир Кърпаров, който живее в Берлин, и пианистът Асен Дойкин, който е избрал за свой дом Ню Йорк. Техният проект Eastern Passage започна своя път преди 9 години под формата на концертни изяви и сега прерасна в албум, който излиза на компактдиск, а след няколко дни ще бъде разпространен и в стрийминг платформите.

В същността на виртуозната музика на двамата инструменталисти в Eastern Passage съвсем естествено изпъква приятелството със своята съществена роля. „Приятелството при нас прераства и в музикално доверие. Ние всъщност с Влади се познаваме още от 90-те години, откакто бяхме ученици - той в София, а аз в Пловдив и нашата съвместна работа датира десетилетия назад.“ – разкрива Асен Дойкин в интервю за Jazz FM, а Владимир Кърпаров допълва: „Навремето, още като млад юноша, започвайки да свиря със Zona C и записвайки първия им албум Human Factor, това оказа голямо влияние върху мен. Тогава ми беше малко абстрактно, но с времето разбрах всъщност какво означава човешкият фактор и приятелството в една формация, особено в днешно време, когато има прекалено много и прекрасни виртуозни музиканти, но истинските групи, истинската музика се базира общо взето на доверието и на някакви неизказани с думи неща, които си пасват и с времето и се развиват.“

За последните няколко години своето развитие претърпява и музиката на двамата български музиканти, което Владимир Кърпаров описва така: „Ние продължаваме да свирим и от първите пиеси, които изпълнявахме още преди девет години, но всяка година се появяват и нови наши композиции. Според мен всеки един от нас има и идеята, предлагайки негова композиция за този проект, да запазим това звучене и този цвят на ансамбъла.“

Eastern Passage Владимир Кърпаров и Асен Дойкин записват в квартет заедно с басиста от Италия Игор Спалати и барабанистът и перкусионист от Унгария Петер Сомош. „Тези двама музиканти бяха най-правилният избор, въпреки че Берлин е огромен, но за този тип музика човек трябва да потърси, за да намери правилните съмишленици. С тях се познаваме отдавна, свирили сме заедно и мислим да продължим в този дух.“ – споделя саксофонистът.

Албумът на Владимир Кърпаров и Асен Дойкин включва общо 9 композиции, повечето от които са оригинални и са написани от българските музиканти. В селекцията вниманието на слушателя привлича версията на „Я, кажи ми, облаче ле бяло“, представена в аранжимент на Асен Дойкин. Той обобщава селекцията за Eastern Passage така: „Просто решихме да вкараме пиеси, които могат да разкажат една история като колекция и да има баланс в тях, да могат заедно да съжителстват в един албум, както се казва.“

Владимир Кърпаров и Асен Дойкин са майстори на своите инструменти и освен това всеки от тях създава много хубава музика, като и двамата се представят като брилянтни композитори. В записите правят впечатление виртуозността на свирене, модерното звучене, богатият, плътен звуков пейзаж с влияния от цял свят, подплатен с очарователна щипка хумор, а сред най-изумителните моменти е усетът на двамата български музиканти да дозират българския фолклор. За постигането на този баланс Асен Дойкин посочва: „Ние първо сме джаз музиканти, които взимат от българския фолклор, както е правено преди от много джаз майстори и то не само с българския фолклор. Тук можем да назовем боса нова, бразилската, кубинската, латиноамериканската, африканската музика. Джаз музикантите, които наистина познават традицията на джаза, правят всичко това с вкус, защото те го базират на традициите, на основата на джаз музиката. И бих казал, че това всъщност оказва много голямо влияние да го правим с вкус, мяра и стил.“ „При мен, и съм сигурен, че и при Асен, цитирането и използването на фолклора става спонтанно, по естествен начин. Това не е предумишлено и всъщност може би там се крие и тази тайна, която прави всичко по-дискретно, Въпросът е човек, цитирайки и използвайки един език, да не прави прекалено много правописни грешки, да има все пак представа и да го прави с мярка, да има основата, да има една картина, върху която да се налагат лейърите, както дизайнерите го правят, но така, че да се вижда какво има отзад, да не се припокриват самоцелно.“ – допълва Владимир Кърпаров.

Двамата български музиканти посрещаме за три концерта в България. Първият от тях е тази вечер в София в клуб In the Mood. Това е първата изява на Асен Дойкин в столицата от 15 години насам. Утре е концертът в Регионалния исторически музей в Пазарджик със специалното участие на певицата Весела Морова, а на 17 май е събитието от програмата на Камерна сцена Пловдив.

По време на своите концерти в своята родина Владимир Кърпаров и Асен Дойкин ще се представят основно в дуо. За репертоара пианистът разказва: „Ние като дуо няма да свирим само наши оригинални композиции, а смятаме да балансираме програмата и със стандарти, кои от тях аранжирани, кои просто импровизирани, защото това е в основата на джазовия език и в основата на джазовия разговор, особено на дуо разговора. Историята на пиано-саксофон дуото е доста голяма и с големи традиции в джаза. Може би след пиано и глас най-популярно е дуото с пиано и саксофон. Наред с нашите оригинални композиции, които ще представим от албума по време на това българско малко турне, ние ще свирим и стандарти, като някак си ще отдадем чест на големите исторически джаз традиции, които са заложени в този популярен дуо формат пиано и саксофон.“

След България двамата музиканти се завръщат в Берлин за три концерта – в джаз клуба B-Flat (20 май, с участието на Робин Драганич – бас, и Филип Бернхард – барабани); в Soho House Berlin (21 май), а на 23 май е официалната премиера на албума Estern Passage в Zig Zag Jazz Club заедно с оригиналния кварет, включващ Игор Спалати (контрабас) и Петер Сомош (барабани).

На основната снимка: обложката на албума Eastern Passage, дело на Владимир Владимиров. Той е вплел в дизайна Стария град на Пловдив - място, с което са силно свързани и Асен Дойкин, и Владимир Кърпаров.