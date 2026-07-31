Виктория Кирилова: „Контрабасът може да има най-различни роли и съм много благодарна, че съдбата ме срещна с него.“

Талантливата басистка и композиторка Виктория Кирилова гостува в ефира на Jazz FM, за да представи дебютния си албум Roots & Skies, който беше издаден през 2025 г. Музика от него имахме удоволствието да чуем на живо по време на фестивала A to JazZ, в чиято програма беше и концертът на Виктория Кирилова квартет с участието на тромпетиста Росен Захариев – Роко, пианиста Димитър Горчаков и барабаниста Борислав Петров.

За своята любов към баса Виктория Кирилова разказва в ефира на Jazz FM: „Дойде по съвсем естествен начин още в Музикалното училище. Естествено, първо започнах с класическа музика така, както много мои колеги са започнали. По-късно се насочих и към джаза. Много съм благодарна на различни мои преподаватели и колеги, които са ми помагали, но никога не съм съжалявала за избора си, защото контрабасът дава толкова много възможности. Може да има най-различни роли и съм много благодарна, че всъщност съдбата ме срещна с него.“

През последните седем години българската басистка живее във Виена, а преди това прекарва три години в Милано. „От 10 години вече не съм в България, но все пак поддържам връзка с колегите и приятелите си тук.“ – уточнява Виктория. Тя не крие, че в известна степен животът извън родината я настройва носталгично към корените ѝ и това оставя своя отпечатък върху албума Roots & Skies („Корени и небеса“). „Колкото повече съм извън България, толкова повече тези така наречени корени се обаждат. И в същото време небесата са музиката, импровизацията, светът на съвременния джаз и изобщо импровизираната музика, в която има свобода.“ – разкрива Виктория Кирилова.



Снимка: Лилия Кирилова

В пресинформацията за проекта се посочва: „Roots & Skies цели да балансира общото и различното, локалното и глобалното, Изтока и Запада, създавайки транскултурна музикална идентичност. Темите включват приобщаване, носталгия и радостта от пътуванията и срещите.“ В селекцията са намерили място седем различни като атмосфера композции, обединени от елегантната фолклорна нишка, преминаваща през целия албум. „Има едно-две парчета, които са всъщност доста преправени мелодии от моето детство, които са като спомени от различни фолклорни песни.“ – посочва Виктория. Освен в инструментален план нейният талант в Roots & Skies блести и по отношение на композиторската ѝ работа, отличаваща се с прецизност и осъзнатост за това как всяка от пиесите да звучи балансирано, завършено и да комуникира със своя слушател. „Може и да звучи банално, но композирането си е част от музицирането. За мен това е естествен процес, продължение на музиката в главата ми.“ – споделя басистката.

Музикантите, с които записва албума Roots & Skies, тя представя така: „На кларинет и баскларинет имаме Оскар Антоли, който е унгарски музикант, специализирал в Ротердам, Холандия. Той свири както джаз, така и унгарска, турска, балканска и да кажем музика от Близкия изток, въпреки че това понятие вече не се използва чак толкова много. Той също живее във Виена. На пианото е Урс Хагер – германски музикант, който е обещаваща фигура на сцената във Виена и се справя чудесно и с този тип музика. На перкусиите свири Амир Вахба, който е австриец с египетски корени, и също допринася по свой уникален начин за албума.“ Своите критерии за избор на членове на групата си Виктория обяснява с думите: „Първо да са отворени към музика, която не е точно джаз, а е по-скоро смесица. От бекграунда на тримата музиканти личи, че са точно такива хора. И освен това всички те са много симпатични, приятни колеги - нещо, което не е за подценяване.“



Виктория Кирилова с водещата Таня Иванова в студиото на Jazz FM; автор на снимката: Томислава Александрова

Появата на албума Roots & Skies донесе признанието на Виктория Кирилова от страна на публиката и критиката, а за своята работа българката беше номинирана за Австрийските джаз награди. „Те се провеждат за втора поредна година, т.е. това е новосъздадена награда. За мен беше огромна изненада да разбера, че съм номинирана както за нов артист, така и за най-добър албум, което естествено ме ласкае много. Макар да се чувствам доста добре приета на тамношната сцена, предполагам сте чували, че те са леко резервирани, така че беше повод за още по-голяма радост.“ – казва Виктория. Тя посочва, че австрийската сцена ѝ помага да се развива в музикално отношение: „Чувствам се много комфортно. Отношението към музикантите в обществото е добро, което е важен елемент. Сцената е сравнително международна. Много от колегите, с които свиря и с които имам общи проекти, не са австрийци. Това ми дава шанс да изпълнявам най-различна музика – от колумбийска през иранска, клезмер и т.н.“

По време на гостуването си в Jazz FM, докато разказваше повече за включването на пиесата „Петрунка“ в Roots & Skies, Виктория Кирилова разкри и любопитни елементи от живота на това музикално произведение: „Петрунка“ всъщност идва от много популярната народна песен „Бре, Петрунко“, която обожавах като дете. Пеех я непрекъснато и просто в един момент пак се появи и я аранжирах абсолютно изцяло, за да стане като джаз пиеса. Интересно е, че моите колеги може би най-много харесват да свирят именно нея, защото е по-свободна, по-лесна за импровизация. Сега има един много хубав проект – „101 стандарта от съвременни джаз композиторки в Европа“. Той е съвсем нов и през 2027 г. ще бъде премиерата му. „Петрунка“ беше избрана за един от тези 101 стандарта.“

Цялото интервю на Таня Иванова с басистката и композиторка Виктория Кирилова може да чуете чрез плейъра под основната снимка. В разговора инструменталистката обещава нов албум и разкрива, че усилено работи в тази посока.