Унгарският саксофонист Тони Лакатош: „От моя гледна точка да преподаваш джаз в истинския смисъл на думата е невъзможно, защото той е 90 % импровизация.“

Известният унгарски саксофонист Тони Лакатош гостува в България за майсторски клас и участие в концерта на триото на румънския пианист Сорин Злат. Двете събития ще се проведат на 25 февруари в столичния клуб In The Mood, а на сцената на клуба тази вечер Сорин Злат ще се представи заедно с вокалистка Михаела Алекса. Концертите на Сорин Злат със специалните гости Тони Лакатош и Михаела Алекса са втората среща от поредицата „Европейски джаз хоризонти“. Проектът е подкрепен от Европейския съюз по програмата NextGenerationEU. Jazz FM е медиен партньор.

Тони Лакатош произхожда от известната унгарска музикална фамилия, в която всички са цигулари. Той е единственият, който се насочва към друг инструмент, избирайки саксофона заради любовта си към джаз музиката и търсенето на определен звук. Негов брат е прочутият джаз мануш цигулар Роби Лакатош, с когото работят многократно през годините. В биографията на Тони Лакатош са записани сътрудничества с имена като Ренди Брекър, Кени Уийлър, Крис Потър, Кевин Махогани, Джордж Мраз, Тери Лин Карингтън, Боб Минцър, Майк Стърн и мн. др. Осъществил е стотици звукозаписи като лидер и студиен музикант. В ефира на Jazz FM разказа за някои знакови моменти от своята биография, които са оказали голямо влияние върху него. Цялото интервю на Таня Иванова с унгарския музикант може да чуете чрез плейъра под основната публикация.

Любопитен факт от творческия път на Тони Лакатош са срещите му с големия български джаз флейтист Симеон Щерев, който се радваше на международно признание. За досега си до Банана унгарският саксофонистът разказва: „Моят първи спомен е, когато все още живеех в Унгария. Това е в края на 70-те, началото на 80-те години по време на Джаз фестивала в Дебрецен. Свирех на джем сешън след основната програма. Винаги имаше такива джем сешъни и там участвах с моята младежка група. Симеон дойде и изпълни няколко пиеси с нас, а аз си казах: „Не, не е възможно. Абсолютно не е възможно да свириш джаз флейта като него.“ Никога не бях чувал нищо подобно. Никога, никъде. Той имаш този едновременно класически подход и този страхотен звук на флейтата, с който да свириш невероятен бибоп. Беше фантастичен музикант, това мога да кажа. След това няколко пъти свирихме заедно, но не беше достатъчно.“

Тони Лакатош е много отдаден на преподавателската си работа и има завиден опит, натрупан в тази сфера. В сряда от 14 ч. в In the Mood ще се проведе работилница на Сорин Злат трио и Тони Лакатош. „Концепцията на майсторския клас е да обясним на младите таланти как да открият своята роля в групата.“ – разкрива саксофонистът в ефира на Jazz FM и допълва: „За джаза казвам, че той е като език, който трябва да научиш. Изучаването на този език става със слушане на много музика и работа вкъщи. Ако в групата четиримата можем да говорим на един и същи език, то тогава ще можем да си говорим в музикалния смисъл на думата, а това е, което искаме да постигнем.“

Тони Лакатош споделя едно различно мнение за изучаването на джаза: „Ще прозвучи странно, но трябва да кажа, че не мисля, че джазът може да се преподава, защото джазът е 90 % импровизация. Как може да кажеш на някого какво самият той мисли? Какво чува той в музиката? Да, на работилницата може да дадеш съвети как да се упражняваш и по този начин да се научиш да импровизираш. Но аз всъщност винаги казвам на хората да слушат музиката. Това е много важно. Ако нямаш джаз ухо, ако не чуваш джаза по правилния начин, никога няма да може да го свириш. Ти може да учиш година след година, да се упражняваш по десет часа на ден, но ако не чуваш звука на джаза, никога няма да можеш да свириш джаз. Давам следния пример – ти може да се научиш да пишеш много красиво, с хубав почерк, отлична граматика, всичко да е съвършено, но да нямаш история, за да напишеш книга. Така че какво правиш, за да откриеш своята история, своя сюжет? Четеш книги. Трябва да четеш книги, за да си напълниш главата с истории. И след това вече сядаш и пишеш своята книга. Това, което можеш да научиш в джаза чрез преподаване, можеш да го научиш за една седмица. Училището продължава 3-4 години. Особено в Америка от това правят много пари.“

Тони Лакатош е напълно съгласен с разпространеното схващане, че обучението е двустранен процес. „Докато преподаваш, ти учиш едновременно с това. Не само учиш, но и разбираш нещата, които правиш, защото се опитваш да обясниш своето свирене. Онова, което правиш, често излиза по естествен път от теб, но когато трябва да го обясниш на учениците, трябва да намериш думите и тогава самият ти разбираш какво точно правиш. Разбира се, че учиш, преподавайки. Обичам да преподавам чрез изпълненията на учениците, когато те свирят и да посочвам: „Това е правилно, това е грешно.“ Но всичко е много относително. От моята перспектива може да е грешно това, което той прави. Но това не означава, че е грешно по принцип. И това прави джаза толкова интересен. Защото не всички имаме един и същ вкус. В джаза има толкова много различни стилове. Затова и казах - трудно е да преподаваш джаз. От моя гледна точка да преподаваш джаз в истинския смисъл на думата е невъзможно. Това не е като да преподаваш математика или физика. Джазът е изкуство, а изкуството трудно се преподава.”

На 25 февруари унгарският саксофонист ще бъде специален гост на концерта на Сорин Злат трио в In the Mood. В програмата са пиеси на румънския пианист, ккомпозиции от последния албум на Тони Лакатош Blue Chili, както и импровизации, вдъхновени от джаз стандарти, които музикантите обичат да изпълняват заедно, .