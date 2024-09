Трифон Димитров: „Животът е пълен с много изненади, стига да има кой да ги следва, търси и да ги приема.“

Преди малко повече от две десетилетия Трифон Димитров е един от най-търсените и активни басисти на музикалната сцена в България. Днес той живее в Ню Йорк, а през последните няколко дни е в родината си, за да се срещне с най-близките си хора и да изнесе два концерта пред българската публика. Едното събитие е тази вечер от 20:30 ч. в Hom’s Bar в София, а другото е във вторник в Gallery Coffee House в Ловеч, градът в който Трифон Димитров е отраснал и към който е особено привързан. Концертите са в квартет с участието на трима много важни и близки за басиста негови колеги – Венцислав Благоев (тромпет), Милен Кукошаров (пиано) и Атанас Попов (барабани). Със специално подбран репертоар Димитров ще повдигне завесата към музиката, която ще намери място в предстоящия му дебютен албум. За първи път пред аудиторията на Jazz FM той разкри, че става дума за трибют, за признание към тези, от които се е учил.

Преди дни Трифон Димитров гостува за първи път в предаването „Следобедни импровизации“, за да разкаже повече за своя път в музиката и за кариерата си в момента. Разговорът започна с логичния въпрос какво навремето го отвежда в чужбина, след толкова успешна кариера тук. „Имах намерение да уча извън България не заради търсене на по-добър живот, голяма кариера или нещо такова. Просто бях любопитен да попътувам, да се запозная с различни култури по света и да уча музика при други учители, да се обогатявам колкото се може повече и да видя какво може да предложи животът.“ – споделя Трифон Димитров и посочва: „Животът е пълен с много, много изненади, стига да има кой да ги следва, търси и да ги приема.“

Сякаш на шега той кандидатства, за да продължи образованието си в Германия. Приет е във Франкфурт, откъдето заминаването за Ню Йорк започва да изглежда е една идея по-лесно. „Ню Йорк вече ми беше цел. Просто не знаех кога и как ще стане това и когато отидох във Франкфурт, бях с един полет по-близо до Ню Йорк.“ Града, който привлича едни от най-добрите джаз музиканти от различни краища на света, Трифон Димитров описва така: „Ню Йорк е много странно, интересно, динамично място, което постоянно се променя. Има една фраза, с която след известно време всички нюйоркчани са съгласни, че отношенията с Ню Йорк постоянно са въпрос на любов и омраза. За повечето от нас, като излезем от Ню Йорк и се върнем след няколко дни, усещането е като първия път. Има нещо в този град, което е магическо. Енергията е много интересна. Там е възможно за всеки човек да си намери среда или да живее изолиран в цялата лудница, което звучи парадоксално, но е напълно възможно. За мен този избор си заслужава милиарди пъти, защото там вече имам семейство, дечица, роднини и въобще не съжалявам.“

Трифон Димитров е намерил баланса да живее в космополитния Ню Йорк, да изкарва прехраната си чрез музика и същевременно да отделя време за неща, с които обича да се занимава. „Последните години бяха много динамични откъм творчество. Излязоха пет албума с мое участие в една година, което е някакво чудо. От различни лутания насам-натам се отсяха няколко човека, с които работим. Имам един кръг от музиканти, с които свиря и с които се стремим да имаме творческа дейност без да се ограничаваме от странични вкусове и предпочитания, но в същото време да е доходоносно. Това започна да се получва. Засега съм доволен и като че ли назря моментът за мой първи албум.“ Засега Трифон Димитров пази поздробностите за него в тайна и разкри единствено, че той ще бъде трибют.

Сред любопитните моменти в неговия път досега е срещата му с живата легенда Рон Картър. Трифон Димитров е негов ученик в продължение на 4 години, но се е наложило да прекъснат заниманията си заради пандемията. „Не е правилно да се каже бях ученик на Рон Картър, защото човек като веднъж е негов ученик, то е за цял живот.“ – уточнава българският музикант и описва величието на Картър така: „До ден днешен се сещам за неща, които той ми е казал, които с времето човек трябва да осмисли, да разбере и да започне да ги усеща отвътре, за да могат да излизат чрез музика. Той е много дълбок и като човек, и като артист, и на социално ниво. Не е разговорил, много е скромен, затворен дори. Много честен, никога няма да излъже студентите си, ако нещо не е, както трябва или ако има още работа за вършене. Рон Картър е много сериозен човек, професионалист с огромен опит. Няма басист на планетата с такъв опит като неговия, много мъдър човек и с голямо сърце.“

Какво още разказа Трифон Димитров по време на първото си гостуване в ефира на Jazz FM може да чуете от разговора на Таня Иванова с басиста чрез плейъра под основната снимка.