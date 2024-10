Столицата с първи панаир за съвременно изкуство – Sofia Art Fair

От днес до 6 октомври в столицата се провежда първото издание на Sofia Art Fair. Подобни събития от много години са част от културния календар по света, както и в региона, а сега и София застава на картата за съвременно изкуство. „То тепърва ще достига до широка аудитория, тепърва ще има своя по-широк социален принос за обществото ни.“ - казва Радослав Механджийски в ефира на Jazz FM, един от организаторите на Sofia Art Fair. Изложението се осъществява от „София диша“ в партньорство с Art and Culture Today и посреща своята публика във Форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park.

Силата на въздействието на съвременното изкуство Радослав Механджийски обобщава така: „Това изкуство е изключително богато и разнообразно. То може да бъде изцяло посветено на естетическа наслада, може да използва най-традиционни техники като живопис, скулптура или графика, за да интерпретира света по актуален начин и отново основното преживяване за зрителя да е визуалната наслада. В другия спектър това може да е силно концептуално изкуство, което изисква предварителна подготовка или някакъв тип интелектуално задълбочаване, за да може да бъде обозряно, а може и да е нещо много шокиращо и рязко в перформативен план да кажем. Но по-важното е, че все по-голяма част от публиката започна да разбира, че бързите обобщения са някак прибързани и твърде елементарни и че всъщност този свят е достатъчно богат и разнообразен, за да може всеки да открие по нещо за себе си и свободно да проявява своя вкус. Човек може просто да се освободи, за да общува с това изкуство и да остави на сетивата и ума си възможности да комуникира с едно изкуство, което използва много по-богати форми на език – визуален, концептуален, интелектуален, а много често и смесица от тези три елемента.“

В първото издание на Sofia Art Fair, което се разполага на площ от над 4500 м2, участват 28 международни галерии, представящи над 80 художника. „Когато човек влезе в сградата след фоайето, което го посреща, той ще попадне в основното изложение. След това в допълнително пространство, което е около 300 м2 ще бъде разположена изложбата със селектирани млади български съвременни автори. Тя е оформена като кураторски проект. Освен това в сградата на Форум „Джон Атансов“ има Ниво -1, което е достъпно директно през една амфитеатрална структура, ще бъде паралелната програма. Положихме големи усилия, за да привлечем наистина добри лектори и от България, и от Европа.“ – разкрива Радослав Механджийски и допълва: „Това, което ще видят посетителите, е любопитна комбинация между българско и чуждестранно изкуство. Ще има от една идея по-класически звучащо съвременно изкуство с живопис, скулптура и графика до същите техники, но много по-дръзки и дори радикални бих казал, ще има инсталации и обекти, т.е. много по-концептуализирани творби, в един от павилионите ще има перформативна живопис – в рамките на пърформанс ще се създаде форма на рисунка, ще има видео арт от един от младите автори. Ако е имало нещо стратегическо в избора на журито кои да бъдат участниците, макар на първо място категорично да беше качеството, то това е било изграждането на една разнообразна визуална среда от техники и подходи към съвременното изкуство, която да позволи на зрителя да обозре в една добра степен различните проявления на това, което наричаме съвременно изкуство без да можем да твърдим, че сме напълно изчерпателни. То е абсолютно невъзможно.“

„Едно от удобствата на арт феърите е, че човек за няколко часа може да попадне в среда, в която има достатъчно голямо разнообразие от съвременно изкуство, да се запознае с него, да чуе много допълнително съдържание от страхотни гост-лектори и да прекара няколко часа или един ден, знаейки, че оползотворява времето си пълноценно. Затова и арт феърите освен комерсиални събития имат комплексен характери и успех от образователна гледна точка.“ – посочва още Радослав Механджийски. Той е категоричен, че подобни събития имат много голяма добавена стойност за градовете, където се реализират и акцентира и върху това, че в момента в столицата се забелязва силна вълна на трансформация, която се случва в различни креативни сфери. Цялото интервю на Таня Иванова с изкуствоведа, куратор и организатор на събития може да чуете чрез плейъра под основната снимка.